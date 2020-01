Cecilia Zagarrigo/ Uomini e Donne, quasi in lacrime per Carlo: “ha rovinato tutto”

Cecilia Zagarrigo sempre più delusa da Carlo Pietropoli. Il bacio tra il tronista e Marianna Vertola ha tirato fuori il lato geloso del carattere della corteggiatrice che, nella puntata del trono classico di Uomini e Donne, non nasconde il proprio malcontento nei confronti di Carlo, reo di “aver rovinato tutto” con il suo atteggiamento. Il rapporto tra Carlo e Cecilia è sempre più intenso al punto che, in esterna, il tronista ha abbassato le difese raccontandole del doloroso passato che ha avuto a causa della situazione che viveva in famiglia. Anche tra Carlo e Cecilia è scattato nuovamente il bacio e come racconta Carlo in studio, quello che c’è tra lui e Cecilia è qualcosa di più profondo rispetto a quello che c’è con Marianna con cui la conoscenza è ancora all’inizio.

CECILIA ZAGARRIGO GELOSA DI CARLO PIETROPOLI

L’esterna tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli ha emozionato molto Gianni Sperti che, in studio, invita la corteggiatrice di Uomini e Donne a non farsi travolgere dalla polemica perchè nel suo bacio non c’è solo la passione che, a detta dell’opinionista, c’è in quello tra il tronista e Marianna. Il bacio, tuttavia, tra la Vertola e Carlo ha fatto arrabbiare molto Marianna che, ad un certo punto, è stata sul punto di piangere. L’atteggiamento di Cecilia ha divertito Marianna che ha provocato la rivale esortandola a non trattenere le lacrime, ma a lasciarsi andare ad un pianto disperato. La replica stizzita di Cecilia non si è fatta attendere al punto che la Zagarrigo ha esortato Marianna a rivedere l’esterna per capire l’intensità del suo rapporto con Carlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA