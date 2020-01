Marianna Vertola/ Uomini e Donne: fiori e bacio passionale con Carlo

Marianna Vertola è la nuova corteggiatrice preferita di Carlo Pietropoli? Il tronista di Uomini e Donne non nasconde il proprio interesse, non solo fisico, nei confronti di Marianna che è consapevole di essere spesso criticata per il suo aspetto fisico. Carlo, però, è convinto che, dietro l’aspetto fisico importante di Marianna Vertola, ci sia molto altro. “Mi piace, ma nonn solo fisicamente anche perchè alla nostra età se non ci fosse attrazione sarebbe un bel problema”, ammette il tronista che, prima di guardare l’esterna con Marianna, le regala anche un bouquet di fiori augurandole buon compleanno. In esterna, Marianna si è aperta raccontando la sua vita: la corteggiatrice racconta di aver cominciato a lavorare sin da quando aveva 12 anni in una pescheria, in pizzeria per poi passare a fare la modella. In esterna, poi, dopo un saluto telefonico al padre, Carlo fa scattare un bacio passionale con Marianna.

Marianna Vertola, bacio passionale con Carlo

Il bacio tra Carlo Pietropoli e Marianna Vertola fa infuriare Cecilia Zagarrigo che non sopporta il gesto del tronista che, così facendo, avrebbe sminuito il loro rapporto. Marianna, da parte sua, ammette di non farsi illusioni consapevole che, essendo arrivata dopo, è ben consapevole che il rapporto che il tronista ha con Cecilia è diverso. Tra Marianna e Cecilia, così, partono una serie di frecciatine con la Vertola che invita Cecilia a Napoli quando diventerà la fidanzata di Carlo. Cecilia, ironicamente, accetta e invita la rivale a prepararle cibo napoletano quando arriverà quel momento per farle mettere su qualche chilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA