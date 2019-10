Celebrity Hunted/ Da Fedez a Totti, i vip via dai social: il messaggio inquietante

Celebrity Hunted è il nuovo reality che sta portando via dai social i vip. Da Francesco Totti a Fedez fino a Claudio Santamaria, sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno annunciato l’allontanamento dai social. Il marito di Ilary Blasi, con un post, ha spaventato i fans annunciando la scelta di restare lontano dai social per un po’ di tempo. “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete il perchè“: sono queste le parole che l’ex calciatore ha condiviso su Instagram scatenando il panico tra i suoi followers. Cosa si nasconde dietro la scelta di Totti? “Mi devo preoccupare?”, “Come metti ansia tu, nessuno mai”, “Vai ad allenare il Milan?”, “Stai tornando alla Roma”, scrivono i followers. A quanto pare, però, dietro l’annuncio di Totti ci sarebbe proprio Celebrity Hunted, un reality inglese che sbarcherà anche in Italia su Amazon Prime Video, a partire dal 2020.

CELEBRITY HUNTED: I MESSAGGI DI FEDEZ E CLAUDIO SANTAMARIA

“Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete il perchè“, è il messaggio che hanno condiviso su Instagram tantissimi vip come Fedez, Claudio Santamaria, Cristiano Caccamo e così via. Tutti i vip che hanno pubblicato l’inquietante messaggio hanno deciso di partecipare al reality Celebrity Hunted in cui i vip cercano di non farsi arrestare dalla squadra dei cacciatori formata da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari. Sono tantissimi, dunque, i vip che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando al nuovo reality: Totti, Fedez e tutti gli altri vip dovranno così cercare di non farsi catturare dai cacciatori. Per sopravvivere avranno a disposizione un kit e una carta di debito con pochi euro. Potranno, inoltre, chiedere l’aiuto di amici e sconosciuti per non farsi catturare dai cacciatori che, invece, potranno osservare anche le immagini delle telecamere di sicurezza, di ascoltare le loro conversazioni e di pubblicare annunci sui social per chiedere informazioni agli utenti dietro una ricompensa in denaro.

