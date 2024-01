Celentano ancora contro Nicholas ad Amici 23: lite e lacrime/ Interviene signora dal pubblico: urla in studio

Nuova e dura lite tra Alessandra Celentano e il ballerino di Amici 23 Nicholas: interviene una signora del pubblico

La registrazione di Amici 23 dell’11 gennaio 2024 è stata caratterizzata da una nuova lite tra Alessandra Celentano, il ballerino Nicholas e il suo insegnante Raimondo Todaro. Tutto ha avuto inizio con l’esibizione del ballerino, che ha ricevuto in settimana un nuovo compito dalla maestra. Nicholas, che nei giorni scorsi è stato poco bene, è tornato dunque in sala prove e si è poi esibito in studio, non convincendo la Celentano.

La maestra lo trova carente e non trova miglioramenti importanti. In studio però ad essere messa sotto i riflettori è la nuova lettera che la Celentano ha affiancato al compito, una missiva ancora una volta molto dura. Si è dunque accesa una discussione infuocata, che ha finito per coinvolgere anche una signora del pubblico.

Urla contro Alessandra Celentano ad Amici 23: interviene Maria De Filippi

Alessandra Celentano è infatti finita nel mirino di una donna che, dopo aver assistito alla scena, avrebbe cominciato ad urlare contro di lei, definendola ‘esagerata’ nelle critiche e nell’approccio con Nicholas, che rimane prima di tutto un ragazzo molto giovane. Maria De Filippi non ha zittito le urla della signora, anzi l’ha invitata a scendere in studio in modo da poter meglio esprimere la sua opinione sulle posizioni della Celentano nei confronti di Nicholas.

Quest’ultimo, di fronte alle ennesime dure critiche della maestra, è crollato in lacrime. Il ballerino è stato infine consolato e abbracciato dai compagni di scuola. Come la signora, molti altri hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della maestra attraverso i social. Sono in tanti a credere che nei confronti di Nicholas sia effettivamente esagerata, al punto da averlo ormai preso di mira.

