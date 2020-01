Celine Dion, morta a 92 anni mamma Therese/ Aveva lanciato la figlia a 12 anni

Gravissimo lutto per la superstar canadese, Celine Dion: è morta la mamma Therese. La madre della cantante aveva 92 anni, e a dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la stessa figlia, attraverso i propri canali social. “Mamma, ti amiamo così tanto – il cinguettio dell’autrice di numerose hit – dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore”. L’annuncio, come si intuisce dallo stesso, è stato dato poco prima di un concerto di Celine Dion a Miami, e la stessa ha voluto presenziare nonostante il grave lutto, proprio per omaggiare la madre appena scomparsa. La Dion ha quindi pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, dove si vede Therese Dion, il cui soprannome era “Maman Dion”, il marito, e i suoi ben quattordici figli, fra cui appunto la stella della musica leggera. Fu proprio Therese a lanciare Celine nel mondo della musica e dello spettacolo.

CELINE DION, MORTA MAMMA THERESE: IL MESSAGGIO DI TRUDEAU

Quando aveva appena 12 anni, “Maman Dion” inviò un nastro con la voce della figlio al produttore René Angelil, che decise di concederle una chance. In seguito, i due, si sposeranno, poi il produttore morirà nel gennaio del 2016 dopo una lunga malattia. Therese è stata a sua volta un personaggio televisivo molto noto oltre oceano, conducendo per diversi anni un programma di cucina in tv, e nel contempo, commercializzando con il marchio “Les pâtés de Maman Dion” i suoi piatti. In sostengo dei bambini e degli adolescenti del Quebec (Canada), compresi fra i 5 e i 16 anni, ha inoltre creato la “Fondation Maman Dion”, proprio per favorire i giovani provenienti da contesti non semplici. Numerosi gli omaggi a Celine Dion dopo la sua perdita, fra cui quello del primo ministro canadese, Justin Trudeau, che sempre attraverso Twitter ha scritto: “Oggi il Quebec è in lutto per la scomparsa di Maman Dion. Therese Dion ha un posto speciale nei nostri cuori: era un’icona a sé stante e una generosa filantropa. I miei pensieri sono con @celinedion e tutta la sua famiglia in questo momento difficile”.

