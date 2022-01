Celine Dion sta male: cancellato tour America/ “Spasmi muscolari seri e persistenti”

Celine Dion sta male: la cantante canadese ha dovuto cancellare le tappe restanti del suo Courage World Tour per problemi di salute. A dare l’annuncio è stata la stessa artista, che soffre di «spasmi muscolari seri e persistenti» che le impediscono di salire sul palco. Lo stesso motivo per il quale era stata obbligata a rinviare l’inizio del nuovo show a Las Vegas. «Speravo che arrivati a questo punto sarebbe passato tutto, ma penso di dover essere più paziente e seguire il regime che i medici mi hanno prescritto», ha scritto la cantante. Dunque, deve restare a riposo per recuperare pienamente la sua salute, come già accaduto in passato.

Céline Dion, malattia preoccupa/ Indiscrezioni: "Dolori la paralizzano, non cammina"

Celine Dion è consapevole che «c’è tanto lavoro da fare per preparare e organizzare» i suoi show, ma proprio per questo bisogna «prendere delle decisioni oggi che impatteranno sui programmi dei prossimi due mesi». L’obiettivo non può che essere quello di ristabilirsi e recuperare al meglio.

Celine Dion “Non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco”

«Sarò felicissima di tornare in piena salute, così come tutti noi che stiamo attraversando questa pandemia, e non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco», ha proseguito Celine Dion. L’annuncio non può che preoccupare i fan, visto che le sue condizioni di salute appaiono precarie. Per questo l’hanno travolta con un’ondata di affetto che la stessa artista ha voluto mettere in evidenza. «Sono molto commossa da tutte le parole di incoraggiamento che tutti mi state inviando sui social media. Sento il vostro amore e supporto e per me significa tantissimo», ha concluso.

Céline Dion/ "Forti spasmi muscolari": salute cantante preoccupa, concerti rinviati

La parte restante in Nord America del tour mondiale di Celine Dion era in programma tra il 9 marzo e il 22 aprile. Prima che la pandemia obbligasse alla chiusura degli spettacoli, nel marzo 2020, c’erano stati già 52 spettacoli. Per ora restano confermate le tappe in Europa, la prima delle quali è in programma a Birmingham, in Inghilterra, il 25 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Céline Dion (@celinedion)

LEGGI ANCHE:

GIULIA SOL È ANNA TATANGELO/ Trasformazione fallita, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA