“Cenere” testo completo canzone Lazza a Sanremo 2023/ Rinascita di un amore spento

Il rapper Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, uno degli artisti più amati dal pubblico dei giovanissimi, si presenta a Sanremo con un inedito brano “Cenere” (qui sotto il testo completo) ispirato ad una difficile e tormentata storia d’amore.

Il testo completo della canzone “Cenere” parla di una relazione nella quale subentra la quotidianità e la noia, portando la coppia a sentire la necessità di una rinascita per tornare a riconoscersi e non restare solo un confuso ricordo. Il brano, è tra quelli con sonorità più ballabili, che a tratti sfocia nella musica elettronica. Elementi tipici dello stile di Lazza, che combinati con l’orchestra di Sanremo 2023 sicuramente promettono effetti sorprendenti.

Analizziamo ora il testo completo di “Cenere” di Lazza: è una canzone d’amore moderna. Un brano che parla della fine ma anche della rinascita. Il testo descrive una relazione, giunta quasi al termine, tra due persone che ormai non si riconoscono più, quando piuttosto che “fare l’amore, facciamo l’odio”.

Quando i silenzi e la noia subentrano, occorre fare di tutto per rialzarsi, per ridare nuova vita ai sentimenti e non restare solo un ricordo. Lazza parla della freddezza che è come “un pugnale nel cuore”, e della necessità di rinascere dalle ceneri spente e riprendere un fuoco ormai perso. Tra voglia di scomparire al vento e bisogno di riscoprire vecchie sensazioni per volare via insieme come “cenere”.

Cenere

Ho paura di

Non riconoscerti mai più

Non credo più alle favole

So che ho un posto ma non qui

Tra le tue grida in loop

Corro via su una cabriolet

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi

Pezzi di vetro

Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi

Mi rendi cieco

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Ma verrai via con me

Ho visto un paio di inferni alla volta

So che vedermi così ti impressiona

Primo in classifica ma non mi importa

Mi sento l’ultimo come persona

L’ultima volta che ho fatto un pronostico

È andata a finire che mi sono arreso

Sai che detesto che citi l’oroscopo

Ma non sai quanto con me ci abbia preso.

Ti prego abbassa la voce

O da sta casa ci cacciano proprio

Ormai nemmeno facciamo l’amore

Direi piuttosto che facciamo l’odio

Ora ti sento distante

Io schifo il mondo e tu guardi

Cercavo una verità che

È sempre in mano ai bugiardi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Puoi cancellare il mio nome,

Farmi sparire nel fumo,

Come un pugnale nel cuore,

Come se fossi nessuno,

Via come cenere, cenere

Vorrei,

Che andassi via,

Lontana da me,

Ma sei la terapia

Rinasceremo insieme dalla cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola

Bella che mi sembri Venere,

Scendi che il tempo non vola,

Sono qua sotto da un’ora

Tu sei più calda del sole,

Io invece freddo mercurio

Lasciamo quelle parole,

Dimenticate nel buio

Via come cenere, cenerelazza

