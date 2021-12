Cenerentola il film Disney, Rai 1/ Si sogna con la splendida Lily James

Cenerentola va in onda oggi, lunedì 27 dicembre, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Si tratta di un titolo statunitense dalla durata di circa 1 ora e 45 minuti, risalente al 2015 e tratto dall’omonima storia creata da Charles Perrault. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Weitz, con produzione e distribuzione della Walt Disney Studios Motion Pictures, la fotografia di Haris Zambarloukos, il montaggio di Martin Walsh, le musiche di Patrick Doyle e la scenografia di Dante Ferretti. La regia è stata affidata al nordirlandese Kenneth Branagh, candidato per ben cinque volte all’Oscar grazie a Enrico V, Il canto del cigno, Hamlet e Marilyn. Protagonista principale è l’interprete britannica Lily James, vincitrice per due volte del Screen Actors Guild Award grazie alla nota serie televisiva Downton Abbey e famosa anche per Broken – Una vita spezzata e Mamma Mia! Ci risiamo. Al suo fianco, ecco il collega scozzese Richard Madden, noto per Il Trono di Spade, I Medici e Bodyguard. Il cast viene completato da Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård e Derek Jacobi.

Cenerentola, la trama del film: una storia che è un classico

Cenerentola vede come protagonista la figlia di un mercante di fibre tessili, Ella, che resta orfana di madre fin da piccola. Suo padre, dopo diversi anni, sposa Lady Tremaine, donna raffinata. Dopo un periodo di apparente gentilezza, inizia a colpire Ella con numerosi soprusi, insieme alle sue due figlie Genoveffa e Anastasia. La signora assume il pieno controllo della casa, approfittando del viaggio di lavoro del marito, che di lì a poco muore. Ella viene trattata come una serva ed è costretta a subire tutto senza colpo ferire, ma perde la pazienza, fugge nella foresta e incontra il principe, che però si finge come apprendista di palazzo. Kit, questo il suo nome fittizio, invita tante donne a un ballo con l’unica speranza di rivedere Ella. Il granduca vuole far sposare il principe con Selina di Saragozza. La matrigna da andare le due figlie al ballo con l’obiettivo di farne sposare una con il principe. Ella spera anche lei di andarci, ma viene trattata molto male dalla matrigna e dalle sorellastre. Si imbatte nella fata madrina e crea una carrozza da una zucca, dei cavalli dai topici, persino due lacché e un cocchiere. Quindi, riceve due scarpette di cristallo e riceve un incantesimo, in base al quale sarebbe dovuta tornare a casa a mezzanotte. Ella diventa la vera protagonista della serata e il principe se ne innamora, ma lei scappa dopo la mezzanotte e perde una scarpetta. Il principe va alla ricerca della ragazza e, dopo mille peripezie, gliela fa indossare.

