Cenerentola in passerella/ Su Canale 5 il film con Portia Doubleday (oggi, 6 gennaio)

Cenerentola in passerella va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 gennaio, a partiredalle ore 16:25. Si tratta di una pellicola del 2015 realizzata in Canada da diverse case cinematografiche con la regia affidata a Sean Garrity con soggetto e sceneggiatura di Jason Sherman e Kate Melville. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ari Posner con il montaggio realizzato da Erin Deck mentre nel cast sono presenti Portia Doubleday, Chris Noth, Lauren Holly, Marc-Andrè Grondin, Natalie Krill, Anna Hopkins, Colin Mochrie e David Michael.

Cenerentola in passerella, la trama del film

In Cenerentola in passerella ci troviamo negli Stati Uniti d’America dove una giovane ragazza sta cercando di realizzare il suo desiderio di diventare una prestigiosa firma del mondo della moda. La passione per la moda arriva direttamente da suo padre che, oltre ad essere il proprietario, è anche il fondatore di un’omonima linea di abbigliamento a basso costo che si ispira ai più importanti capi di abbigliamento realizzati dai migliori marchi del settore. Lei non ha mai visto di buon occhio questa tipologia di proposta da parte del padre ed è per questo che ha deciso di portare avanti un proprio percorso di crescita che le possa permettere di essere assunta presso una casa di moda. Nonostante sia in possesso di uno straordinario talento, la giovane ragazza non riesce ad ottenere alcun genere di opportunità in virtù del suo ingombrante cognome.

Infatti da tutte le case di moda viene vista come una sorta di spia per cui non viene mai presa in considerazione temendo che suo padre possa sfruttare la cosa per avere informazioni sulle ultime trovate del settore. Stanca di questi continui fallimenti decide di lavorare insieme a suo padre ma qui dovrà fare i conti con la matrigna sposata dal papà dopo la morte della moglie. La matrigna vuole assolutamente evitare che si rafforzi il rapporto tra padre e figlia a tutto vantaggio delle sue figlie e della sua posizione. Spaventata anche dal grande talento di cui dispone, decide di organizzare con il supporto delle sue figlie una situazione che faccia apparire la ragazza come una sorta di spia di altre case della moda. Il padre accecato da una rabbia e dai continui disagi che ha creato la figlia nel corso degli anni decide di tenere lontana la figlia dalla sua linea di produzione, in particolare imponendole di lavorare nei magazzini. Tuttavia, la ragazza grazie al supporto di un uomo gentile e interessato a lei riuscirà ad organizzare un escamotage per far apprezzare a tutti le sue straordinarie doti di disegnatrice e creatrice di nuovi capi di abbigliamento.



