Cenerentola, Rai1/ Trama film con Lily James e Cate Blanchetti di oggi, 27 dicembre

CENERENTOLA, IL CAST DEL FILM IN ONDA SU RAI1 OGGI, 27 DICEMBRE 2020

Il film è ormai datato 2015 ma è sempre un classico a cui non rinunciare e così Rai1 per il prime time di oggi, domenica 27 dicembre, ha pensato bene di intrattenere grandi e piccoli sognatori con Cenerentola nella versione firmata alla regia da Kenneth Branagh e interpretato da Lily James e Cate Blanchett, con al centro la storia di Ella, una bambina felice, la cui serenità è turbata dalla morte prematura della madre. Per lei le cose si complicano quando il padre si risposa con una donna dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine, con due figlie.

Sola e vessata, dopo la perdita del padre, Ella è costretta a pulire la casa e ad abitarne l’ala polverosa ma quando incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora al servizio del re, la sua vita cambia e decide di partecipare al ballo a palazzo. La storia non cambia molto ma sicuramente si allontana dal grande classico Disney che tutti noi conosciamo. Al fianco delle due protagoniste troviamo l’ottima Helena Bonham Carter nelle parti della Fata madrina, l’amato Richard Madden in quelli del Principe Azzurro mentre la parte delle due sorelle è affidata a Holliday Grainger e Sophie McShera.

CENERENTOLA, TRAMA DEL FILM

Sebbene non sia un remake, il film Cenerentola prende in prestito molti elementi dal film d’animazione del 1950 ed è per questo che nel prime time di Rai1 ci troveremo a fare i conti con la storia di Ella, una bambina che vive con i suoi ricchi genitori in una bellissima tenuta in un regno pacifico. Fin dalla giovane età, sua madre le insegna a credere nell’esistenza della magia, permettendole di fare amicizia con molti animali della tenuta, in particolare i topi . Tutto è perfetto finché sua madre non contrae una malattia e muore. Sul letto di morte, fa promettere a Ella che avrà sempre coraggio e mostrerà gentilezza agli altri. Anni dopo, quando Ella è un’adolescente, suo padre sposa Lady Tremaine, la vedova di una sua vecchia conoscenza , che ha due figlie, Drisella e Anastasia.

Ella accoglie calorosamente la sua famiglia adottiva, nonostante gli atteggiamenti spiacevoli delle sorellastre e il suo bisogno di proteggere i suoi amici topi dal gatto della sua matrigna. Poco dopo, il padre di Ella va all’estero per affari, promettendo alle sue figliastre doni di lusso ma sua figlia chiede semplicemente il primo ramo che gli sfiora la spalla lungo la strada ma anche lui si ammala e muore e così Lady Tremaine rivela la sua vera natura fredda, crudele e gelosa approfittando dell’ospitalità di Ella costretta a ritirarsi in soffitta e relegata a nient’altro che una serva, Cenerentola.



