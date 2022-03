C’era una volta a… Hollywood/ Su Rai 2 l’ultimo film di Quentin Tarantino

C’era una volta a… Hollywood, film di Rai 2 con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt

C’era una volta a… Hollywood va in onda oggi, 31 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici storico e commedia e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2019. Il film è stato diretto e scritto dal genio cinematografico Quentin Tarantino e rappresenta attualmente l’ultima opera del regista visionario.

All’interno del cast del film ci sono davvero tanti attori famosi come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Julia Butters, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Luke Perry, Kurt Russell e Zoe Bell. Il montaggio del film è stato messo a punto da Fred Raskin mentre per quanto riguarda la fotografia, quest’ultima è stata curata da Robert Richardson.

C’era una volta a… Hollywood, la trama del film: un bivio pauroso

Leggiamo la trama di C’era una volta a… Hollywood. Hollywood, fine degli anni cinquanta. L’attore di film Western Rick Dalton si trova ad un bivio. Difatti, sembra proprio che la sua stella stia per tramontare. Nessuno lo vuole più per le produzioni importanti e Rick viene chiamato solo per prendere parte a film di bassa lega. Per questa ragione, l’uomo perde fiducia nei suoi mezzi e inizia a bere, a volte ritrovandosi in situazioni davvero molto particolari.

Al suo fianco però, c’è Cliff Booth, il suo stuntman, un uomo davvero molto particolare ma fedele a Rick. Cliff e Rick formano una strana coppia e cercano di destreggiarsi sui diversi set dei film avendo a che fare con personaggi istrionici e sopra le righe. Inoltre, Rick deve prendere un’amara decisione che potrebbe però portare a un cambiamento nella sua carriera: rimanere negli USA oppure andare in Italia per girare alcuni film western. Il tutto, mentre sullo sfondo ci sono le avventure di una giovane Sharon Tate, che si affaccia al mondo del Jet Set e non sa ancora che dovrà affrontare la terribile setta del diabolico Charles Manson.

Il video del trailer “C’era una volta a… Hollywood”













