C’era una volta il West/ Su Rai 3 il film di Sergio Leone con Charles Bronson

Il cast di C’era una volta il West

C’era una volta il West va in onda oggi, sabato 20 agosto, a partire dalle ore 20.30 su Rai 3. Si tratta di un film western e d’avventura prodotto in Italia nel 1968 da Bino Cicogna e diretto dal grande Sergio Leone. Quest’ultimo ha curato il soggetto insieme a quelli che all’epoca erano due giovani talenti Dario Argento e Bernardo Bertolucci. La sceneggiatura invece insieme a Leone la cura Sergio Donati. Prodotto da Bino Cicogna il film è stato distribuito in Italia dall’Euro International Film. Inutile negare che straordinarie sono le musiche curate da Ennio Morricone. Nel cast troviamo attori di prim’ordine come Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa e molti altri ancora.

C’era una volta il West, la trama del film

La trama di C’era una volta il West si svolge nella città fittizia denominata SweetWater, situata appunto nel vecchio West, unica a detenere le riserve idriche che vengono erogate in tutta la regione. Tale status darà vita ad una serie di conflitti con non poche ripercussioni sui protagonisti della vicenda. Nello specifico, il proprietario del terreno Brett McBain inizia a progettare la costruzione di un sistema di riferimento che rifornisca direttamente le sue locomotive funzionanti a vapore. Una volta arrivata la voce al potente Morton, noto investitore nell’ambito delle ferrovie, la situazione prende una brutta piega. Infatti, il magnate manda un sicario di nome Frank proprio da McBain con l’obbiettivo di dissuaderlo dai suoi intenti. L’assassino decide però di procedere direttamente con il delitto non solo di Brett ma anche dei suoi 3 figli lasciando ricadere ogni colpa su un fuorilegge del luogo. Quando la situazione sembra ristabilita, nonostante la terra in questione non vanti più un proprietario, spunta fuori una donna destinata a cambiare le sorti in gioco. Si tratta di un’ex prostituta di nome Jill McBain che si dichiara moglie del defunto Brett e quindi proprietaria del terreno. A questo punto entra in scena un misterioso uomo chiamato “Armonica” che in una locanda della città incontra proprio il fuorilegge accusato del delitto di Brett, ovvero Cheyenne. Quest’ultimo si alle con l’uomo al fine ci aiutare Jill a prendere possesso di SweetWater ultimando la costruzione della ferrovia e della piccola città adiacente. Il tutto, grazie a dei rifornimenti arrivati in città proprio con tale fine. Dopo che Armonica riesce ad evitare il tentativo di uccisione organizzato da Frank, il sicario di Morton, uccidendo persino 3 dei suoi uomini, si mette a lavoro con Cheyenne e altri uomini per costruire la ferrovia.

Nel frattempo Frank viene a sapere del tentativo di accordo intavolato da Morton in favore di Jill, andando su tutte le furie. Si ribella al suo capo e dopo aver violentato la donna la costringe a mettere all’asta la sua proprietà. Nel giorno della vendita il sicario è ad un passo dall’acquisto della fattoria quando però intervengono proprio Armonica e Cheyenne. Iniziano una serie di rilanci sul prezzo continui e quando la bilancia sembra pendere proprio dal lato di Frank intervengono i suoi uomini corrotti da Morton con l’obbiettivo di ucciderlo. Clamorosamente armonica decide di metterlo in salvo non per solidarietà ma perché si pone come obbiettivo principale di ucciderlo con le proprie mani e di non volerlo lasciare a nessun altro. Arrivato il momento della contesa tra Armonia e Frank, quest’ultimo chiede all’altro con insistenza di sapere la sua identità. L’uomo misterioso però ribatte che tutta la verità verrà fuori solo quando la sfida sarà vicina alla sua conclusione. In questo frangente il film regala un pregevole flashback che ritrae il motivo della voglia di vendetta di Armonica nei confronti di Frank. Quando l’uomo era piccolo aveva infatti dovuto assistere all’uccisione cruenta per impiccagione del proprio fratello maggiore proprio ad opera di Frank che, per beffarlo ulteriormente, gli aveva posto un’armonica in bocca proprio mentre cercava di aiutare il fratello. Quando l’uomo colpisce Frank mortalmente con un colpo di pistola svela la sua identità compiendo proprio la stessa azione degradante lasciando al sicario la possibilità di capire il tutto proprio quando lascia il suo ultimo respiro. In conclusione, Cheyenne muore per le ferite accusate durante il conflitto mentre Jill riesce ad ultimare la costruzione dell’imponente ferrovia.

