C’era una volta l’America/ Su Rai 3 il film con Robert De Niro

C’era una volta l’America, film diretto da Sergio Leone

C’era una volta l’America sarà trasmesso oggi, 1° gennaio, alle ore 20:30 su Rai 3. Si tratta di un film che appartiene ai generi storico e drammatico e che ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante l’anno 1984. Il regista di questo film è il maestro italiano Sergio Leone mentre la sceneggiatura è stata scritta da Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Danny Aiello, James Hayden e William Forsythe. Le musiche del film sono state composte dal premio Oscar Ennio Morricone mentre la fotografia è stata curata da Tonino Delli Colli.

C’era una volta l’America, la trama del film: la storia di un gangster

C’era una volta l’America racconta la storia di Noodles, un gangster di New York. Il ragazzo cresce nella Grande Mela, la città più importante e conosciuta degli Stati Uniti.

Qui riesce a diventare molto famoso e a instaurare legami che dureranno per tutta la vita. Noodles, il cui vero nome risulta essere David Aaronson nel corso della sua vita si ritroverà spesso nei guai, ma saprà anche come uscirne. Ecco perché diventerà una figura alla quale molti si affidano e alla quale alcuni possono contare per risolvere i loro problemi. Allo stesso tempo, il sogno segreto e romantico di Noodles sarà Deborah Gelly. Con quest’ultima, Noodles stabilirà quella che è una relazione amorosa ma che avrà alti e bassi per via di diversi fattori.

Ad ogni modo, sulla sua pelle, il ragazzo crescendo maturerà e proverà cosa significa vivere la vita sul rischio e sul pericolo. Riuscirà ad emergere e a diventare un grande personaggio di New York? Oppure riuscirà soltanto a provocare male e dolore? Inoltre, tutto quello che avrà fatto varrà la pena? Queste sono solo alcune domande che avvolgono lo spettatore durante la visione e lo stesso protagonista del film.

Video, il trailer del film “C’era una volta l’America”





