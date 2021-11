Certificati Anagrafe online gratis da oggi/ Cosa c’è e come si scaricano i documenti

ANAGRAFE ONLINE: COS’È E COME FUNZIONA

Da oggi 15 novembre 2021 sarà attiva a carattere nazionale la nuova piattaforma “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”, un servizio che consentirà a cittadini di poter ottenere in forma autonoma e gratuita i certificati dell’Anagrafe online: dopo il primo documento scaricato ieri in anteprima dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da oggi sarà possibile per tutti scaricare i propri documenti dal portale www.anagrafenazionale.gov.it o su www.anagrafenazionale.interno.it.

Per i certificati digitali – 14 in tutto, qui sotto l’elenco completo – non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (oltre che disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo): lo comunica il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale, come ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato. Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS): se invece la richiesta è per un familiare, verrà comunque mostrato l’elenco dei componenti del proprio nucleo familiare per cui è possibile richiedere un certificato.

QUALI DOCUMENTI SI POSSONO TROVARE DA OGGI

Ecco qui l’elenco completo dei 14 certificati che da oggi sarà possibile scaricare in forma autonoma e soprattutto gratuita dal portale dell’Anagrafe online: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza Aire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.

Il servizio messo a punto dal Ministero coordinato da Vittorio Colao consente, tra le altre specifiche, la visione in anteprima del documento per poterne verificarne la correttezza dei dati e per poterlo scaricare anche in formato pdf o riceverlo via e-mail. Ad oggi, l’ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7808 comuni già “attivati” mentre i restanti sono tutti in via di subentro. Nello specifico, l’Anagrafe nazionale, che include 5,7 milioni di persone dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), coinvolge oltre 59 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.

