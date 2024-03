Cesara Buonamici e la morte del papà: “Avevo 20 anni”/ “Penso alle volte che non ho detto ‘Ti voglio bene’…”

Grande Fratello 2024, Simona Tagli e la sorpresa della mamma Luisa

La finale del Grande Fratello 2024 sta regalando importanti emozioni ai concorrenti ancora in gioco per la vittoria, ma anche al pubblico a casa. Ogni finalista ha goduto di una sorpresa speciale da parte dei propri affetti e, per Simona Tagli, è arrivato un bellissimo incontro con l’adorata mamma Luisa. La concorrente ha inizialmente ricordato la scomparsa del padre, sottolineando come non sia mai riuscita a dirgli ‘Ti voglio bene’. A seguire, è arrivato per lei l’incontro con la mamma, che ha abbracciato e alla quale ha rinnovato il suo amore.

A sorpresa ultimata, Alfonso Signorini ha sottolineato l’importanza di esprimere i propri sentimenti ai genitori, pronunciando le fatidiche parole ‘Ti amo’ o ‘Ti voglio bene’. E, soffermandosi su questo delicato argomento, ha voluto rivolgersi a Cesara Buonamici, che ha perso il papà quando era giovane ma che ha ancora al suo fianco l’adorata mamma, di 94 anni.

Cesara Buonamici: “Ho perso mio padre che aveva solo 54 anni…“

Alfonso Signorini rimarca le parole di Simona Tagli al Grande Fratello 2024, ammettendo: “Simona ha detto una cosa bella e assolutamente vera: con i genitori, nonostante gli vogliamo un gran bene, facciamo sempre una fatica bestiale ad abbracciarceli e a dire: ‘Ti voglio bene’“. Cesara Buonamici, a quel punto, ha rivelato: “Anche per me è stato questo. Io ho perso mio padre che aveva solo 54 anni, così, in una notte, è morto di cuore. Sapessi quanto mi sono portata dietro questo pensiero, ero molto giovane, avevo 20 anni. Ancora oggi ci penso a tutte le volte che non gli ho detto: ‘Ti voglio bene’. Adesso, con una mamma così anziana, me la coccolo e glielo dico continuamente, la asfissio“.

Il conduttore sottolinea nuovamente l’importanza di non lasciare nascosti i propri sentimenti, ma esternarli soprattutto con le persone più care: “È importante dirsi ti voglio bene“.











