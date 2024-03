Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?/ “Svolta dopo i dati di ascolto”: l’indiscrezione

Cesara Buonamici alla conduzione della prossima edizione di Pomeriggio 5?

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello 2024, si prospetta per Cesara Buonamici un’altra occasione televisiva. Il celebre mezzo busto del TG5 ha fatto il suo esordio nel ruolo di opinionista ‘pop’ di Canale 5 e, a quanto pare, sarebbe piaciuta al punto tale da poter prendere le redini di un programma ben noto al pubblico: Pomeriggio 5.

Cesara Buonamici prenderebbe così il posto di Myrta Merlino, assoldata lo scorso anno da Pier Silvio Berlusconi per sostituire Barbara D’Urso. Gli ascolti della nuova edizione di Pomeriggio 5 non avrebbero tuttavia premiato questo cambio, visto che il programma viene battuto dal ‘rivale’ Rai La Vita in diretta di Alberto Matano. Da qui l’indiscrezione, lanciata da Dagospia, di un nuovo cambio alla conduzione di Pomeriggio 5 che, quindi, andrebbe proprio a Cesara Buonamici.

“I dati di ascolto parlano chiaro: Pomeriggio cinque by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla “Vita in diretta” guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano.” ha esordito Dagospia nella sua indiscrezione. “Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale. Costretta a una svolta trash con accenti ‘d’ursiani’ per accalappiare le casalinghe orfane del ‘caffeuccio’ e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel.”

Questo avrebbe portato i piani alti di Mediaset a meditare un cambio di scena: “E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura.” L’indiscrezione troverà presto conferma?











