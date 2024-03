Luisa, mamma di Simona Tagli al Grande Fratello 2024/ “Hai ritrovato la luce che ti mancava da tempo”

Luisa, la mamma di Simona Tagli, ospite al Grande Fratello 2024 per una sorpresa

Luisa, mamma Simona Tagli, fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024 per farle una sorpresa inaspettata. Prima del dolce incontro, Simona fa un bilancio del suo percorso nel reality e dichiara: “Ho fatto dei passi importanti verso la mia femminilità. È stato quasi ascetico. Sono casta però gli specchi li guardo e mi vedo bene. Io ho portato qui Simona, non la Simona Tagli della TV.”

Signorini le chiede allora del rapporto con mamma Luisa, e la showgirl ammette: “Mi ha avuta giovanissima. La mancanza del mio papà ci ha legate ancora di più. La cosa che mi fa commuovere è la difficoltà di dire le cose quando ci siamo. A papà gliel’ho scritto qualche giorno fa, non sono riuscita a farlo prima che venisse a mancare. Dire ‘ti amo’ ai genitori non è cosa facile, io voglio dirlo ora ala mia mamma.”

Simona Tagli, le parole toccanti della mamma: “Ci manchi tantissimo”

È a questo punto che Luisa, la mamma di Simona Tagli, fa il suo ingresso nella Casa per riabbracciare la figlia. A lei dice parole di affetto: “Ci manchi tantissimo! Volevo dirti di essere grata al Grande Fratello perché ti ha ridato quella luce che ti mancava da tanto tempo e che ti meriti. Nonostante i riflettori su di te si siano spenti per un po’ di tempo, è come se non fossi mai mancata. Ti amano, davvero.”











