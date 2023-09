Cesara Buonamici: “I concorrenti del Grande Fratello 2023? Mi ha colpita Giselda”/ “Trasmette buonumore…”

Cesara Buonamici, idee già chiare sul Grande Fratello 2023: “Non c’è esibizionismo…”

La nuova edizione del Grande Fratello pullula di novità, tanto in riferimento al format quanto ai protagonisti. Ad attirare l’attenzione degli appassionati dopo i primi giorni non sono però state unicamente le dinamiche della Casa, ma anche colei che si ritrova in studio, al fianco di Alfonso Signorini, con un ruolo inedito da opinionista: Cesara Buonamici. La giornalista iconica del Tg5, nota per professionalità, competenza e soprattutto lungimiranza nei giudizi, si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi offrendo spunti sia sulla nuova esperienza al Grande Fratello 2023 sia su aneddoti di carattere privato.

“I nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023? La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva…Chi mi ha colpita? Forse Giselda, ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciamo alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica”. Inizia così Cesara Buonamici l’intervista per il settimanale, offrendo un assaggio delle prime impressioni e preferenze sui concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici, il “sodalizio” con Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023

Cesara Buonamici – sempre nell’intervista rilasciata per Chi – è entrata ovviamente nel merito della nuova esperienza da opinionista del Grande Fratello 2023, spiegando: “E’ stata una sorpresa anche per me la richiesta dell’azienda; devo tanto a Mediaset. Ho detto si anche perchè è una novità per me e per la mia professione”. Proseguendo nell’intervista rilasciata al settimanale, la giornalista si è anche soffermata sull’ottimo rapporto con Alfonso Signorini, tanto dal punto di vista professionale quanto umano. “Lui porta una grande esperienza nel condurre il programma, io la mia esperienza di conduzione del tg; se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene”.

“Se io e Alfonso possiamo convincere i concorrenti a non prendersi troppo sul serio? Quando si è in gara ci si prende molto sul serio. Inoltre nella casa ognuno offre quello che è, falso o spontaneo che sia“. Archiviando il discorso sull’esperienza al Grande Fratello 2023, la giornalista ha offerto un giudizio anche sulle nuove caratteristiche del format: “Qual è il limite del reality? I limiti li fissa il programma; spontaneità, sincerità. Ma sempre in modi leciti, col rispetto degli altri e soprattutto degli spettatori”.











