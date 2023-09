Rebecca Staffelli: raccomandata dal papà d’arte Valerio Staffelli, al Grande Fratello 2023?/ La risposta

Grande fratello 2023, Rebecca Staffelli sostituta di Giulia Salemi: il ruolo

Rebecca Staffelli subentra al posto di Giulia Salemi, nel ruolo di addetta alla Social Room, al Grande Fratello 2023, e intanto c’é chi l’accusa di una raccomandazione. Relativamente al rinnovato gioco prodotto da Endemol Shine Italia e trasmesso sulle reti TV e Mediaset, la new entry nel cast, Rebecca Staffelli, é tacciata di beneficiare di una raccomandazione del papà d’arte Valerio Staffelli, inviato storico al tg satirico Striscia la notizia, in onda sulle stesse reti Mediaset del Grande Fratello. Ma ora arriva la replica al “j’accuse” del web, tra i detrattori della speaker radiofonica e ora impiegata alla Social Room come trendsetter delle tendenze online relative alle dinamiche dei gioco nella Casa più spiata .

Incalzata dalle domande in un’intervista concessa al giornale Chi, nel nuovo numero cartaceo di settembre 2023, Rebecca Staffelli si dichiara fiera dell’ingaggio nel cast del Grande Fratello 2023:

“Che emozione bella! Riuscire ad arrivare fino a qui era un sogno che bambina. avevo ora fin da vederlo E realizzato è stata una delle emozioni più belle della mia vita. E poi, posso dire? La serata della prima puntata è stata magica, mi sono proprio fatta sentimenti trasportare e anche dai dal divertimento. E sono contenta anche di una cosa piccolina e grande: sono stata me stessa al 100%”.

E non tarda ad arrivare la replica della speaker di Radio 105 ai detrattori:

“Intanto, ho avuto il mio gettone dopo parecchi anni di sacrifici, di studio e di lavoro. E poi, aggiungo, è bello che tutti si possano esprimere sempre, che possano dire la loro opinione, però… credo che prima di farlo sarebbe meglio conoscere la persona di cui si parla – anche perché a volte ci si esprime con pensieri formulati in maniera meno educata della sua domanda…Poi, uno può sempre non piacere: ma quando persona si espone una e non solo a livello di spettacolo – bisogna anche vedere come va, prima di dare un giudizio”. Le dichiarazioni della speaker, poi, si fanno via via sempre più intimiste, in risposta al j’accuse: “Io credo che sia il tempo a dare il verdetto finale. E se uno ha modo di fare un percorso, piano piano, che lo porta a giocare in prima squadra, come è capitato a me… Posso dirle che io il mio cognome non l’ho mai sfruttato: il vantaggio per me è stato quello di entrare dalla porta principale nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Oltre alle mie attività, già da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ero a contatto con gli autori, potevo chiedere e capire come si scrive un progetto, come si realizza un format. Ho avuto questo privilegio di poter vedere come si fa il lavoro di papà, come capita al figlio dell’avvocato o del dentista”.

E tra i concorrenti del Grande Fratello 2023, che ha indetto il nuovo televoto, la speaker radiofonica ha già delle preferenze: “Sono tutte storie che possono dare tanto, con persone che hanno un vissuto particolare… Certo, sono affascinata dalla storia di Alex, ma anche da quella di Lorenzo… E poi Anita mi piace molto e Garibaldi sta facendo di tutto per conquistarla, ma… vede, in generale, tutti i concorrenti che ora sono nella Casa hanno attraversato nella vita situazioni spesso complicate e difficili, ma tutti le hanno attraversate о le stanno attraversando in maniera positiva, con il sorriso, come a dire “le cose brutte capitano a tutti quanti, ma tutti quanti possiamo farcela: dai, ce la facciamo!”. E questo è un bellissimo messaggio che manda il programma”.











