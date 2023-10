Cesara Buonamici: “Io opinionista al GF? Per capire le persone devi ascoltare”/ “Chi vincerà? Penso…”

Cesara Buonamici del ruolo d’opinionista: le sue parole

Cesara Buonamici, contro le aspettative di tutti, sembra essersi integrata bene al Grande Fratello. Nel ruolo d’opinionista è attenta e puntigliosa, ascolta molto e dà sempre un punto di vista certosino e personale. Nonostante le critiche e le perplessità, la giornalista ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo metodo per capire i concorrenti.

Guendalina Tavassi, frecciatina sul ruolo di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023/ "Volevano il TG GF…"

“Se vuoi cercare di capire le persone devi almeno stare attenta ad ascoltare. Non solo quello che dicono ma anche ciò che tacciono, i gesti, i comportamenti, i cambi di umore, i sentimenti che non riescono a frenare. In un ambiente così chiuso, dove si sta per tanto tempo, più o meno esce tutto, prima o poi” afferma la giornalista televisiva.

Cesara Buonamici bacchetta Beatrice Luzzi: "Sei davvero così?"/ "Ogni cosa diventa motivo di contrasto..."

Cesara Buonamici svela chi potrebbe essere il vincitore del GF

Buonamici ha poi commentato come si trova al Grande Fratello, a lavorare affianco di Alfonso Signorini. La giornalista ha anche espresso un parere sul possibile vincitore del reality show e tesse le lodi del conduttore, suo amico oltre che collega.

“E lì impari. C’è anche chi organizza il programma che offre tutto il sostegno con materiali anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere. Ma poi il programma si forma via via e si parla in base a ciò che avviene Non so ancora chi potrebbe vincere tra i concorrenti. Seguo il fiume senza sapere quale sia la foce. Alfonso Signorini è molto gentile, spiritoso e piacevole. Siamo amici da anni e insieme lavoriamo bene” afferma Cesara, che ha superato le aspettative di tanti scettici che non la vedevano bene nel ruolo d’opinionista.

Cesara Buonamici, appello per Alex Schwazer al Grande Fratello/ “Concedete sconto di squalifica, lo merita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA