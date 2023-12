Cesara Buonamici stoccata a Chiara Ferragni dopo le scuse pubbliche/ “L’avidità è una cattiva consigliera”

Cesara Buonamici frecciata a Chiara Ferragni: “Ha fatto un danno a sé stessa”

Cesara Buonamici, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ha espresso il suo parere su Chiara Ferragni e il ‘caso Balocco’. L’influencer, nella giornata di ieri, si è scusata pubblicamente parlando di “errore di comunicazione”. Le sue scuse, però, non hanno convinto tutti tra cui l’opinionista del Grande Fratello.

“Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c’è della generosità, ma forse c’è anche dell’astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero. E comunque ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così. ” E ancora: “Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande. più l’errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri. Un consiglio generale bisogna darlo: l’avidità è una cattiva consigliera“.

Dopo le scuse di Chiara e l’annuncio di una donazione di 1 milione di euro all’ospedale di Torino, a difendere l’influencer è intervenuta la sorella: “Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio)”: con queste parole Valentina Ferragni inizia il suo post in difesa della sorella Chiara.

E ancora: “Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei”.











