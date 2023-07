Cesara Buonamici verso il Grande Fratello “non l’ho deciso io”/ “Conto sul sostegno di Alfonso Signorini”

Cesara Buonamici verso il Grande Fratello: “In realtà non ho deciso io”

Il Grande Fratello ha la sua nuova opinionista, che risponde al nome di Cesara Buonamici. La giornalista e conduttrice del Tg5 approderà alla corte di Alfonso Signorini nella nuova edizione del reality, in partenza dal prossimo settembre. Intervistata dal Corriere della Sera ha però svelato che non è stata una decisione presa spontaneamente da lei stessa: “In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…“.

La Buonamici ha rivelato in particolare com’è avvenuta la chiacchierata con Pier Silvio Berlusconi, AD Mediaset, che ha voluto imporre al reality una linea meno trash e più autorevole: “È stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta“.

Cesara Buonamici, la nuova avventura al fianco di Alfonso Signorini

Cesara Buonamici si appresta dunque ad entrare in un nuovo mondo, quello del Grande Fratello, meno improntato alla natura giornalistica quanto piuttosto all’intrattenimento televisivo. Lei, però, non ne vuole sapere di definire il programma “trash”: “Ogni cosa dipende da come la fai e comunque è la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo. Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano“.

Infine, svela come sarà il suo rapporto con Alfonso Signorini e come sarà il suo nuovo ruolo da opinionista del reality: “Diciamo la verità, qui la “spalla” sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti“.











