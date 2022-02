Cesare Cremonini a Sanremo 2022/ Ospite Festival: debutto all’Ariston, duetto con Amadeus?

CESARE CREMONINI OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Cesare Cremonini si presenta al Festival di Sanremo 2022 tra i super ospiti. L’artista ha di recente dedicato proprio un post su Twitter per confermare la sua partecipazione, oltre ad aver partecipato ad un simpatico video per la comunicazione direttamente da casa sua, proprio in compagnia del presentatore del Festival. I due hanno avuto modo di scherzare sulla prossima esperienza dando vita una simpatica gag che ha divertito particolarmente i fan del cantante. Inoltre, nel post scritto su Twitter, Cremonini ha aggiunto di essere onorato di riuscire a calcare per la prima volta nella sua carriera il palco dell’Ariston.

Cesare Cremonini, ex di Malika Ayane/ "Era un fidanzato bambino"

L’artista infatti non ha mai partecipato alla competizione canora oltre a non essere mai intervenuto chiaramente come ospite. Inoltre, si è detto speranzoso di regalare grandi emozioni con la sua musica. Cesare Cremonini è tra l’altro da diverso tempo molto attivo proprio sui vari canali social, mezzo necessario per un contatto diretto con i propri fan. Oltre a comunicare notizie sui suoi futuri progetti, spesso utilizza il mezzo digitale per lanciare messaggi importanti su questioni di comune interesse.

Cesare Cremonini "No-vax non vanno isolati ma aiutati"/ "Non è scemi vs intelligenti"

CESARE CREMONINI A SANREMO 2022: IL RICHIAMO SOCIAL…

Di recente Cesare Cremonini ha voluto dire la sua sul tema dei no-vax, argomento particolarmente dibattuto negli ultimi tempi. Nonostante i toni spesso molto duri nei confronti di questa categoria, il cantante ha detto la sua proponendo maggiore comprensione sopratutto spiegando che l’emarginazione non è il modo corretto di spiegare cosa è giusto o sbagliato a queste persone.

In sostanza, ha invitato ad un maggiore dialogo al fine di trovare un punto di incontro anche con chi ha un’idea diversa dalla propria al fine di placare decisamente i toni della discussione. Per quanto riguarda la vita sentimentale del cantante, è da 3 anni legato alla studentessa 24enne Margaret Martina Maggiore. Nonostante la differenza d’età da quel poco che si riesca carpire tramite i vari canali social la coppia viaggia a gonfie vele senza particolari problemi.

Cesare Cremonini "Coldplay coraggiosi"/ "Cantano visioni per dare futuro alla musica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA