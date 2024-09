Cesare Cremonini, dai Lunapop alla lunga carriera come solista

Cesare Cremonini è il fidanzato di Giorgia Cardinaletti, la quale sarà ospite questa sera in prima serata su Rai 1 nell’ultima puntata di Evviva!. La giornalista e conduttrice del TG1, ormai un volto fisso dell’edizione delle 20.00, è sentimentalmente legata al cantautore bolognese che, di certo, non ha bisogno di presentazioni; parla infatti il suo grande successo nel mondo della musica, iniziato in un gruppo e culminato con una carriera da solista che l’ha portato negli ultimi anni anche a calcare gli stadi.

Cesare Cremonini, chi è: gli esordi con i Lunapop e la carriera da attore/ La fidanzata Giorgia Cardinaletti

Cesare Cremonini ha avviato la sua carriera in qualità di frontman dei Lunapop, che raggiunsero il successo nel 1999 con l’album …Squérez? contenente tracce simbolo come Qualcosa di grande, Un giorno migliore e l’iconica 50 special. Archiviata l’esperienza in gruppo, Cremonini ha avviato una carriera da solista lunghissima e carica di soddisfazioni: 7 album in studio all’attivo, dal primo del 2002 intitolato Bagus (tra le tracce ci sono PadreMadre e la struggente Vieni a vedere perché) all’ultimo La ragazza del futuro pubblicato nel 2022. Di mezzo ha fatto la storia della musica, riempiendo palazzetti in giro per l’Italia e coronando la sua carriera nel 2018 con il suo primo tour negli stadi.

Chi è Giorgia Cardinaletti, giornalista e compagna di Cesare Cremonini/ Carriera e curiosità

Cesare Cremonini, fidanzato di Giorgia Cardinaletti: insieme da circa un anno

Per quel che concerne la vita privata di Cesare Cremonini, fidanzato di Giorgia Cardinaletti, ha avuto una passata e storica relazione sentimentale con la collega Malika Ayane, con cui ha collaborato nel brano Hello. Inoltre, è stato sentimentalmente legato più di recente a Martina Maggiore, ex fidanzata comparsa anche nel videoclip del brano Giovane stupida del 2020 come coprotagonista.

Da un anno a questa parte, invece, Cesare Cremonini ha trovato l’amore proprio al fianco di Giorgia Cardinaletti: la loro relazione è iniziata come semplice rumor nella primavera del 2023. Le indiscrezioni però sono state via via confermate; nell’agosto 2023 hanno fatto una vacanza di coppia in Sicilia, alle Isole Eolie, e si sono moltiplicate le manifestazioni d’affetto sino all’ultima rivelazione pubblica. Era lo scorso marzo e la giornalista, in un programma in diretta su Rai 1, di fatto confermò la storia d’amore con il cantante raccontando di essere stata con lui a Londra.

Chi è Cesare Cremonini, compagno di Giorgia Cardinaletti/ Gli esordi con i Lunapop e la rottura