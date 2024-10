Giorgia Cardinaletti sempre più innamorata del suo fidanzato Cesare Cremonini

Con Ora che non ho più te, Cesare Cremonini è tornato sulle scene musicali in grande stile. Un ritorno da grande artista, con una canzone meravigliosa, come quell’artista di cui si è innamorata la giornalista Giorgia Cardinaletti ormai più di un anno fa. La reporter Rai e il cantante felsineo si sono incontrati per la prima volta nel 2022, quando lo intervistò nello studio del Tg1 durante la promozione del disco Stella di mare. Dopo il colpo di fulmine, Giorgia e Cesare si sono regalati la possibilità di vivere una grande storia d’amore, ovviamente alla larga dalle luci dei riflettori e lontani dal gossip.

Il fidanzato Cesare Cremonini si gode appieno le emozioni che gli sta regalando Giorgia, ma non sembra intenzionato a condividerle con il pubblico. D’altronde la vita privata resta privata e di amore Cremonini ne parla già a sufficienza, magistralmente e con la grande poesia che lo contraddistingue da sempre. Eppure, prima di incontrare Giorgia e riaprire il suo cuore, Cremonini aveva vissuto momenti molto difficili, ma anche di quiete apparente.

“Le mie canzoni dicono che l’amore l’ho vissuto tanto, ma adesso ne sento un’assenza spaventosa”, aveva detto dopo la rottura con Martina, la ragazza con cui fece coppia per quattro anni. “Il vuoto di questo istante di vita è ingombrante”, aveva aggiunto l’artista felineo, senza la fretta di voler trovare a tutti i costi l’amore che poi ha bussato nuovamente alla sua porta.

“Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi”, le sue parole prima di incontrare Giorgia Cardinaletti, la donna che gli ha permesso di tornare a credere nel grande amore.

