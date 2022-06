Cesare Cremonini avvistato con un’altra ragazza?/ La verità dopo l’addio a Martina Maggiore

Cesare Cremonini e l’amicizia con Benedetta: Flirt in corso dopo Martina Maggiore?

Il mondo del gossip in questi ultimi giorni è interessato alla situazione sentimentale di uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana: Cesare Cremonini. L’artista, infatti, si sarebbe da poco lasciato con la giovane fidanzata Martina Maggiore come riportato pochi giorni fa dal portale The Pipol Gossip. Una rottura non ufficializzata da parte dei diretti interessati, ma presupposta da alcuni indizi social piuttosto significativi. E sempre lo stesso portale ha anche fatto chiarezza circa le voci, circolate di recente, su un presunto avvicinamento del cantante a un’altra ragazza.

Cesare Cremonini, concerto Firenze 22 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

“Dopo la rottura con la fidanzata storica Martina – spiega The Pipol Gossip – il cantante Cesare Cremonini è stato avvistato per le vie di Bologna con la bionda ed elegante Benedetta Brusati di Settala“. Tuttavia la verità è un’altra, si tratta infatti di una grande amica del cantante, come specificato di seguito: “I gossip usciti nelle ultime ore che vorrebbero Cesare fidanzato con quest’ultima sono in realtà fake, perché il Cremonini e Benedetta sono migliori amici da anni. Inoltre la stessa ragazza aveva un ottimo rapporto proprio con Martina, ex di Cesare“.

Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ Lei è andata via di casa e...

Cesare Cremonini e il tour negli stadi: stasera attesissima tappa a Firenze

Archiviata la relazione con Martina Maggiore, alla quale nel 2020 ha dedicato anche il brano Giovane Stupida con annesso videoclip, Cesare Cremonini sarebbe ora single. E come spiega The Pipol Gossip, “in questo momento il suo cuore batte per la musica“. Ed è effettivamente così: l’ex leader dei Lunapop è infatti impegnato in queste settimane in un tour stellare, che fa tappa nei principali stadi di tutta Italia. Programmato per il 2020, è stato successivamente rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia, per poi essere ri-programmato questa estate.

Cesare Cremonini, Concerto San Siro Milano 13 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Il cantautore bolognese torna così negli stadi per il secondo tour consecutivo, interpretando dal vivo i brani simbolo del suo repertorio oltre a quelli dell’ultimo disco La ragazza del futuro. Questa sera il tour farà tappa a Firenze e, tra scaletta, orari ed informazioni generali, c’è tanto su cui informarsi per farsi trovare pronti al grande evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA