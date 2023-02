Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ Lei conferma: “Mi ha ferita…”

Martina Maggiore rompe il silenzio sulla storia d’amore con Cesare Cremonini

Da diverse settimane circolavano alcuni rumors su una delle coppie più chiacchierate della cronaca rosa, Martina Maggiore e Cesare Cremonini. Nello specifico, pare che dalla scorsa estate il rapporto tra i due si sia raffreddato, arrivando alla sua conclusione. Dopo diversi indizi social e retroscena senza conferme, è stata proprio la giovane 25enne a spegnere le speculazione, raccontando la sua verità.

CESARE CREMONINI, CONCERTO "CATTEDRALE"/ "Una visione reale dell'anima"

“Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre”. Queste le parole di Martina Maggiore, in risposta ai fan su Instagram che chiedevano con insistenza informazioni sullo stato della sua love story con Cesare Cremonini. Dopo le prime dichiarazioni al miele, arriva però il dettaglio che svela l’amarezza della donna dopo la separazione: “E’ stata una relazione lunga e importante ma che purtroppo mi ha ferita molto“. Martina Maggiore non è chiaramente entrata nel dettaglio, ma dalle sue parole si evince una motivazione per nulla banale alla base della fine della storia con Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini: "Amore? Sento un'assenza spaventosa"/ "Ma non mi accontento più"

Martina Maggiore e Cesare Cremonini, mistero sui motivi della separazione

Martina Maggiore ha scelto di accontentare i suoi fan su Instagram, raccontando finalmente l’epilogo poco felice della liaison con il noto cantante Cesare Cremonini. La 25enne, come giusto che sia, ha evitato di sbandierare sui social le ragione alla base della decisione. L’amarezza piuttosto evidente tra le righe, ha comunque alimentato ulteriormente la curiosità degli appassionati. “Vorrei solo non essere paragonata più a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di…”

Cesare Cremonini: "Lucio Dalla lontano da politica"/ "Non in simbiosi coi suoi brani"

Le dichiarazioni su Instagram di Martina Maggiore suonano quasi come uno sfogo, evidentemente stufa di essere da settimane al centro dell’interesse mediatico unicamente per il suo legame con Cesare Cremonini. “Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io”, chiude così il discorso la giovane, senza pronunciarsi su altro. Nel frattempo, la tesi del tradimento sembrerebbe quella più caldeggiata dai fan della coppia, ipoteticamente avvalorata da un criptico messaggio social pubblicato da Martina Maggiore proprio ad agosto: “Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA