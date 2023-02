Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne si sposano?/ Spuntano gli anelli e una dedica speciale

Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne si sposano?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sposano? È questa la domanda che i fan di Uomini e Donne si stanno ponendo dopo alcuni indizi social lasciati dalla celebre dama del trono Over. Ida ha infatti attirato le curiosità dei telespettatori affezionati del programma postando su Instagram una dedica ad Alessandro seguita dalla foto di due anelli e una canzone inequivocabile.

Ida Platano e Alessandro, storia inventata/ Deianira Marzano: "Tutta una farsa"

“Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe”, ha scritto Ida a corredo di un video che la vede insieme ad Alessandro. Qualche ora dopo ecco arrivare un altro video in cui Ida mostra due fedi dorate, che lei inquadra con in sottofondo la canzone ‘Ti sposerò perché’ di Eros Ramazzotti. Immagini che sembrano insomma preannunciare la possibilità di un matrimonio tra Ida e Alessandro.

Ida Platano, volo a Miami con Alessandro Vicinanza/ La replica alle accuse

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: da Uomini e Donne al ‘possibile’ matrimonio

Ricordiamo che la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è iniziata nello studio di Uomini e Donne. La prima volta, dopo una frequentazione che sembrava andare per il meglio, i due si erano lasciati di fronte alle insicurezze di lui sulla lontananza e un futuro insieme fuori dal programma. Ida e Alessandro si sono poi ritrovati qualche tempo dopo ed è in questa occasione che hanno ricominciato a frequentarsi; questo fino allo scorso novembre quando i due hanno annunciato di voler continuare la loro frequentazione fuori dallo studio di Uomini e Donne. Da allora non sono mancati viaggi romantici e gesti d’amore, l’ultimo oggi a lanciare nuovi gossip sulla coppia.

Gemma Galgani compie gli anni/ Il gesto di Ida Platano













© RIPRODUZIONE RISERVATA