GF Vip: Daniele Dal Moro stufo di Oriana Marzoli/ “Lei mi cerca, mi rompe le pa**e…”

Daniele Da Moro e Oriana Marzoli, rottura definitiva all’orizzonte?

Al Grande Fratello Vip sembra assolutamente vietato dare per scontato qualcosa, in particolare quando si tratta di rapporti umani. Al centro dell’interesse dei fan continua ad esserci la presunta relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tendenzialmente caratterizzata più da ombre che da luci. A confermare i rapporti sempre più tesi è intervenuto proprio il veneto, in un sentito sfogo con Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

A lanciare l’amo è stata proprio Antonella Fiordelisi, con una domanda abbastanza chiara rivolta a Daniele Dal Moro. “Ma se lei cambiasse per te, tu ci staresti? Io vedo che comunque a te piace, non ti viene voglia di avvicinarti perchè vedi queste cose. Però non posso dare la colpa a lei, la colpa è vostra se poi vi avvicinate“. Non c’ha pensato due volte il veneto nel rispondere alle perplessità della coinquilina: “Ma fa la scema da sempre: purtroppo poi capirà che con il lato A e il lato B non ottiene sempre quello che vuole dalla vita. Purtroppo è così, serve altro: parlo per me“. Chiaro dunque il riferimento alla troppa cura per ciò che appare, da parte di Oriana Marzoli, ma la critica di Daniele Dal Moro prosegue: “Ha tutto questo modo di fare, purtroppo lei pensa di poter ottenere sempre quello che vuole. Nella vita non funziona così, è un dai e ricevi“.

Daniele Dal Moro, nel suo sfogo con Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi al gf vip, aggiunge ulteriori considerazioni piuttosto negative in merito al rapporto con Oriana Marzoli. “Ti assicuro che non cerco una così: i problemi tra me e lei nell’ultimo periodo sono nati quando lei mi ha detto che per lei non era più un gioco, che si trovava molto bene”. Pare dunque che le divergenze del veneto con la showgirl siano nate proprio in concomitanza delle dichiarazioni di interesse più serie da parte di Oriana Marzoli : “Nel dubbio, siccome non è mio interesse far star male le persone o prenderle in giro, sono io che mi distanzio. Comunque pace, io mi sento a posto veramente con la coscienza”.

Al giudizio su Oriana Marzoli si aggiunge anche Antonino Spinalbese, palesemente sulla stessa lunghezza d’onda con Daniele Dal Moro. “Lei voleva giocare, sa come fare: quando accadono determinate cose lei si dichiara e dice di essere presa. Tu le dici che siete stati chiari l’uno con l’altro e lei inizia a piangere e fare le scene, neanche a me fa pena“. Al suo giudizio severo sulla showgirl venezuelana, Antonino Spinalbese ha poi aggiunto: “Come ti avvicini a lei entri in una via che è automatica nel negativo: o esci che sembri uno scemo o uno stron**o”, tutto è dovuto per lei”.











