Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ “Lui è tornato single”

Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore si sono lasciati?

Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore si sarebbero lasciati. È questo il gossip che circola nelle ultime ore e che vorrebbe il celebre cantante nuovamente single. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato, qualche giorno fa, il settimanale OGGI che ha parlato di profonda crisi per la coppia che sarebbe dunque arrivata a dirsi addio. Nonostante le voci di rottura pare siano ormai diffusissime a Bologna, città natale di Cremonini, non è detto che i due stiano solo attraversando un momenti di crisi che potrebbe in futuro risolversi.

L’indiscrezione sulla rottura tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore, oltre ad essere lanciata dal settimanale Oggi, è stata poi confermata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano. “Da fonte certa se erano in crisi, Cesare Cremonini torna single perché è definitivamente finita la storia con Martina Maggiore”, ha scritto in una story su Instagram.

Cesare Cremonini è tornato single? Il gossip

Al momento non ci sono conferme dai diretti interessati. Cesare Cremonini non ha fatto alcun cenno alla storia con Martina Maggiore o alla presunta fine; lei, invece, ha lanciato un indizio con un post pubblicato il 1 giugno su Instagram in cui, mostrandosi sorridente, scriveva: “Tutto passa abbi fede, i momenti difficili arrivano per renderci più forti in futuro e ci aiutano a maturare”.

Ricordiamo che Cesare e Martina, 25enne originaria di Rimini che studia a Bologna, si sono messi insieme nel 2019, trascorrendo tutto il periodo del lockdown del marzo 2020 fianco a fianco.

