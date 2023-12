Cesare Cremonini, nuovo look per la fidanzata Giorgia Cardinaletti?/ Chi: “Ha cambiato 3 stylist…”

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: nessuna crisi

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti procede a gonfie vele. Dopo un’estate trascorsa insieme durante la quale le diverse foto di coppia hanno ufficializzato la relazione, Cremonini e la giornalista del Tg1 non erano più apparsi insieme scatenando così i rumors su una presunta crisi sentimentali. Rumors che, tuttavia, sono stati prontamente smentiti dalla pubblicazione di un video in cui i due sono insieme al concerto di Calucutta a Bologna, per la precisione all’Unipol Arena di Casalecchio.

“È davvero bello cantare le canzoni di Calcutta. C’è della bontà, della pura e profonda dolcezza. Una cosa molto preziosa per chi scrive canzoni e canta ad occhi chiusi. Forse per questo alle sue parole piace stare nude su bocche stupende e spalancate. Un bellissimo live. Grazie Edoardo. Complimenti alla band e a tutte le persone che ci lavorano. A presto!”, ha scritto Cremonini pubblicando il video del concerto e taggando gli amici e la fidanzata Giorgia.

Cesare Cremoni e i consigli di stile della fidanzata Giorgia Cardinaletti

Il rapporto tra il cantautore bolognese e Giorgia Cardinaletti, dunque, procede senza intoppi. I due hanno un legame sempre più importante al punto che, stando a quello che si legge nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 6 dicembre, la giornalista darebbe anche consigli di stile al fidanzato.

“Nell’ultimo anno, Cesare Cremonini ha cambiato ben tre stylist. Ad influenzarlo sarà forse il parere della fidanzata, la giornalista Giorgia Cardinaletti?”, si legge su Chi.

