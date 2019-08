Cesária Évora/ Chi è la “diva a piedi nudi” che ha reso la morna famosa nel mondo

Cesária Évora, volete sapere chi è? Se la prima cosa che avete fatto stamattina è stata andare su Google avrete notato che il doodle odierno è dedicato a lei. Di certo il senso di smarrimento non è paragonabile a quello provato quando il motore di ricerca ha omaggiato Fong Fei-Fei, cantante popolare soprattutto in Estremo Oriente, ma anche nel caso di Cesária Évora c’è qualcuno che non possiede abbastanza informazioni sul suo conto (peccato!). Se Google ha scelto di onorare con un doodle Cesária Évora proprio oggi non è un caso visto che proprio il 27 agosto di 78 anni fa nasceva a Capo Verde la più famosa interprete al mondo del genere morna, una musica tradizionale tipica dell’isola africana. Emblematico il suo soprannome: “la diva a piedi nudi”, proprio per la sua abitudine ad esibirsi scalza. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita…

Cesária Évora, i dieci anni di silenzio

Cesária Évora non ebbe quella che si definisce una “infanzia semplice”. Crebbe infatti in un orfanotrofio dopo aver perso il padre all’età di 7 anni dal momento che la mamma con i suoi magri guadagni da cuoca non era in grado di mantenerla. Fu proprio all’interno dell’orfanotrofio che Cesária Évora iniziò a cantare. Quando aveva 16 anni, Cesária conobbe un marinaio capoverdiano di nome Eduardo che la inoltrò agli stili tipici della musica di Capo Verde, la coladera e la morna, quest’ultimo un genere caratterizzato da tristezza, malinconia. La ragazza si appassionò e inizio a cantare nei bar, negli hotel, perfezionando il suo stile grazie all’aiuto di musicisti locali fino ad essere soprannominata la “regina della morna”. Il suo talento, però, all’epoca era conosciuto soltanto a Capo Verde e non le consentiva di raggiungere alcun benessere. Fu per questo che in ragione dei suoi problemi economici, personali, e politici nel Paese, per un decennio smise di cantare dedicandosi al mantenimento della propria famiglia.

Cesária Évora, la “diva a piedi nudi”

Fu un esule di Capo Verde emigrato in Portogallo a procurarle degli inviti nel suo nuovo Paese convincendola a tornare sulla scena. La vera svolta arrivò nel 1988, quando un francese di origini capoverdiane la spinse a recarsi a Parigi, dove Cesária Évora registrò un nuovo album, appunto “La diva a piedi nudi”. La canzone “Sodade” si rivelò un successo facendo di lei una stella della musica internazionale all’età di 47 anni. Non troppo tardi per garantirsi anni di soddisfazioni e successi in tutto il mondo, compreso nel 2004 la conquista di un Grammy negli Stati Uniti nella categoria “World Music”. Cesária Évora morì il 17 dicembre 2011, all’età di 70 anni, a causa di un’insufficienza cardio-respiratoria acuta, presso l’ospedale Baptista de Sousa, sull’isola di São Vicente (Capo Verde). Il suo ricordo, però, è ancora vivo.

Video, Cesária Évora live in “Sodade”





