Cesky-hello video/ Dopo Rovazzi il nuovo “mostro” di Fedez, ma improvvisare non basta

Francesco Lattanzio vi dice poco o nulla, Ceskiello è invece un fenomeno social. Ma sono la stessa persona, il simpaticissimo amico di Fedez. Da tuttofare per un tour del rapper il 33enne originario di Barletta ma cresciuto a Milano è diventato uno dei suoi amici più stretti, tanto da essere l’anima della festa di matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Con le sue performance sui generis ha catturato così l’attenzione di follower e stampa, ma visto che tutto ciò che i Ferragnez toccano sembra trasformarsi in oro, Ceskiello è diventato una webstar. Ora però sembra andare oltre e voler provare ad entrare nel mondo della musica dalla porta principale. Nelle ultime ore ha infatti lanciato “Cesky-Hello”, il suo brano di debutto. Chi però pensa di trovarsi di fronte al nuovo Rovazzi si sbaglia di grosso: il pezzo è stato lanciato a mezzanotte ma su YouTube non siamo ancora alle mille visualizzazioni. Del resto Rovazzi era già famoso come Youtuber, non si è improvvisato.

CESKY-HELLO VIDEO, DOPO ROVAZZI IL NUOVO “MOSTRO” DI FEDEZ

«Mi sveglio tutti i giorni 5 del mattino, porto la mia festa pure in magazzino, tu fai colazione posto chic che costa, la mia colazione è speck e ricotta», comincia così il brano di Ceskiello. Evidente il tentativo di evidenziare le differenze tra i tipi “semplici” come lui e quelli invece da posti “ricercati”. «Come il Mulino Bianco sono genuino, mi viene naturale strapparti un sorriso, da quando io strappavo i biglietti a San Siro», prosegue tra un ritornello e l’altro. Una canzone dai ritmi estivi con un testo autocelebrativo, niente a che vedere con l’irriverenza di Pio e Amedeo che hanno affrontato anche temi delicati senza retorica ma con ironia, dimostrando che così si possono abbattere muri e pregiudizi. Loro sì che hanno saputo mettere a confronto i due mondi, quello della strada che sanno ben interpretare e l’altro dell’élite in cui si sono insinuati con la loro comicità. Del resto niente si può improvvisare nella musica e nel mondo dello spettacolo…





© RIPRODUZIONE RISERVATA