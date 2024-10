RAFFAELLO FOLLIERI ANNUNCIA SU INSTAGRAM DI VOLER COMPRARE LA ROMA: PRONTA UNA NUOVA OFFERTA AI FRIEDKIN!

“Siamo pronti!”, è il post sintetico con cui, poche ore fa, l’imprenditore romanista, Raffaello Follieri, ha annunciato su Instagram che sta preparando una nuova offerta agli attuali proprietari della Roma, la famiglia Friedkin, per acquisire il 100% della società. La foto che fa da corredo al post sul canale social ritrae Follieri con l’avvocato Marty Edelman che lo sta assistendo in questa trattativa. Ricordiamo che il magnate delle materie prime aveva già fatto un sondaggio per acquistare la Roma, nel novembre 2023: si era incontrato a Londra con Ryan Friedkin, il figlio di Dan e vicepresidente della Roma, ma la risposta degli americani in quella occasione era stata interlocutoria. Non sì era trattato di un “no” secco, ma i Friedkin volevano prima attendere le evoluzioni sullo stadio di Pietralata, la trattativa con il sindaco Gualtieri e coi Comitati di quartiere che bloccavano i lavori. Follieri si era detto disponibile a comprare la Roma anche senza lo stadio di proprietà e aveva messo sul piatto circa 840 milioni.

Il problema, come abbiamo detto, non è stata la cifra proposta ma le intenzioni dei proprietari che allora volevano ancora continuare a investire nel progetto Roma. Paradossalmente sul fonte stadio sono arrivate le notizie positive tanto attese e l’iter per la costruzione sta procedendo spedito, mentre sul lato sportivo e imprenditoriale le condizioni sono cambiate. Prima la rottura fragorosa con Mourinho e la chiamata di Daniele De Rossi sulla panchina che era riuscita a tenere unita la tifoseria romanista. Poi un calciomercato tardivo, con molte contraddizioni e polemiche, e infine l’esonero assurdo di De Rossi da parte dell’ad Lina Souloukou (dimessasi in seguito alle minacce ricevute) che ha fatto imbestialire i tifosi e ha rotto definitivamente il rapporto, seppur freddo, che c’era tra i Friedkin e Roma. Una rottura ormai insanabile con la tifoseria che anche domenica prossima, nella sfida casalinga con l’Inter, ha annunciato 15 minuti di sciopero del tifo per protestare con la proprietà americana. In più, e con un tempismo molto discutibile, i Friedkin hanno acquistato il 23 settembre 2024 la quota di maggioranza dell’Everton.

Un processo di acquisto a cui mancano solo le ultime approvazioni ma si tratta di una formalità. Per i magnati Usa si è trattato di un investimento da 600 milioni dopo che a giugno avevano versato circa 200 milioni per consentire la costruzione del nuovo stadio dell’Everton. Nonostante le rassicurazioni di Dan e Ryan riguardo al loro interesse per la Roma, pare ormai chiaro che una volta definito in tutti i dettagli l’acquisto dell’Everton, potrebbero passare la mano e lasciare la Capitale dove il clima nei loro confronti è diventato irrespirabile. Infatti, da settembre i presidenti non si sono più fatti vedere né all’Olimpico e neppure a Trigoria per evitare di dover affrontare la contestazione del pubblico.

RAFFAELLO FOLLIERI COMPRA L’AS ROMA? UN INVESTIMENTO DA 1 MILIARDO…

Qui rientra in gioco Raffaello Follieri che non ha mai abbandonato il dossier Roma e che vuole ostinatamente diventare il prossimo proprietario della sia squadra del cuore. Ci ha messo la faccia dal primo minuto in questa trattativa, ha affrontato con garbo e determinazioni le tante e troppe falsità circolate sul suo conto, veicolate da certa stampa, volte unicamente a screditarlo. Dopo le presidenze di James Pallotta e dei Friedkin, c’è bisogno di una proprietà italiana, forte e appassionata, capace di comunicare col popolo romanista e di riportare a “casa” le bandiere maltrattate e umiliate da questi americani senza cultura (e senza cuore) che hanno provato a riscrivere, senza successo, la storia di una società gloriosa come la Roma.

Follieri, dunque, ha annunciato ufficialmente che sta preparando una nuova offerta e i tempi sono maturi: si muoverà per adesso da solo, il suo gruppo ha le forze per sostenere una operazione cosi importante. In un secondo momento potrebbe essere affiancato da un fondo saudita. La cifra dell’operazione si aggira intorno al miliardo, bisognerà capire se il capitolo stadio a questo punto rimarrà ancora fuori. I Friedkin, che come business hanno anche l’intrattenimento, potrebbero volere rimanere proprietari del nuovo impianto sportivo che sorgerà a Pietralata. Poco importa, Follieri vuole a tutti i costi la Roma: e Totti e De Rossi sono già stati avvisati…