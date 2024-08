CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OLTRE 100 MILIONI SUL MERCATO SPESI NONOSTANTE I VINCOLI UEFA

Dopo un inizio a rilento, il calciomercato Roma è uno dei migliori e più importanti della Serie A e del panorama europeo ma in molti si stanno chiedendo come facciano i giallorossi a spendere oltre 100 milioni di euro nonostante le sanzioni inflitte dalla Uefa per aver violato le regole del Fair Play finanziario. In molti hanno pensato che bastassero le uscite e i risparmi su ingaggi pesanti per finanziare un mercato così importante ma la verità è un’altra ed è strettamente legata alle decisioni della Uefa.

L’interessante spiegazione l’ha fornita Antonio Di Cianni di Football Benchmark che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza sulla situazione e far capire la situazione anche ai non esperti di economia e finanza. Tutto ruota intorno al Settlement Agreement firmato dalla Roma nel 2022 e dalla durata quadriennale dove è stato stabilito che i giallorossi dovranno rientrare nei parametri Uefa fino alla stagione 2025/2026.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I RICAVI DEI GIALLOROSSI SBLOCCANO IL MERCATO IN ENTRATA

Il calciomercato Roma si è sbloccato ed ha potuto investire oltre 100 milioni di euro perché la Uefa ha deciso di togliere il vincolo del transfer balance che obbligava la società giallorossa a chiudere il bilancio acquisti/cessioni in positivo. Questo nasce da un ottimo lavoro della dirigenza giallorossa che è riuscita ad aumentare i ricavi con la cessione di Roger Ibanez (circa 30 milioni dall’Al-Ahli), i 25 milioni arrivati dallo sponsor Riyadh Season e gli incassi di uno Stadio Olimpico che ha ritrovato numerosi sold out.

Nonostante ciò, la Roma dovrà comunque operare sul mercato in uscita perché rimane ancora sotto Settlement Agreement e con un’importante “buco” da colmare per via della mancata qualificazione e partecipazione alla Champions League che porta importanti cifre nelle casse delle società partecipanti.