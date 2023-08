Follieri, offerta da 840 milioni per la Roma/ Sui social la proposta di acquisto: “Fatti non parole”

Raffaello Follieri fa sul serio per la Roma e posta sui social l’offerta di acquisto per il club: “Fatti non parole”

Raffaello Follieri non molla: vuole acquistare la Roma e sui social ha postato la copia di un’offerta di acquisto pari a 840 milioni di euro, “corredata da una road map dettagliata delle procedure da seguire per il perfezionamento dell’operazione”. E un brevissimo commento, molto chiaro, probabilmente rivolto a chi continua a nutrire perplessità sull’eventuale arrivo dell’uomo di affari pugliese nella capitale: “Fatti non parole”.

Attraverso una informativa per la stampa, a firma dell’avvocato Mattia Romano, si legge che “con la presente comunico di aver ricevuto incarico da Mr Raffaello Follieri (attualmente all’estero) di perfezionare la trasmissione via posta elettronica certificata della offerta di acquisto della AS Roma già a suo tempo inviata (che potrebbe non essere stata ricevuta poiché trasmessa da provider estero non UE)”. Dunque Follieri e il suo entourage insistono restano in attesa di un riscontro da parte della proprietà della Roma, “al fine di programmare e dare esecuzione, nei tempi indicati nell’offerta, alle attività necessarie all’acquisizione definitiva dell’intera partecipazione societaria”.

Raffaello Follieri-Roma, la trattativa divide e agita i tifosi giallorossi. Quale futuro per la società capitolina?

Nei giorni scorsi la società romanista aveva smentito le voci relative ad una presunta trattativa con Follieri per la cessione della Roma. Ma adesso, inevitabilmente, i rumors tornano a movimentare i cuori dei tifosi romanisti, che seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

C’è chi, ovviamente, auspicherebbe ad un cambio ai vertici e chi, invece, spera nella continuità, non nutrendo grande fiducia nell’acquirente. Quest’ultimo, Follieri, è pronto ad insistere e a convincere i dubbiosi coi fatti. Ma soprattutto, con 850 milioni di euro sul piatto, spera di poter strappare il sì dai Friedkin, anche se questi ultimi non sembrano intenzionati a vendere in club.

