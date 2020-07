CHAMPIONS LEAGUE, IL TABELLONE/ Gli accoppiamenti: derby italiano in semifinale?

Sono stati effettuati a Nyon gli accoppiamenti della final eight della Champions League 2020. Si giocherà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto. Le 7 partite in programma si disputeranno tutte nella Capitale utilizzando l’Estadio da Luz del Benfica (che ospiterà anche la finale) e l’Estadio José Alvalade dello Sporting. I quattro ottavi di finale di ritorno ancora da disputare andranno invece regolarmente in scena in casa della squadre che avrebbero dovuto ospitare i match prima del lockdown, compreso l’Allianz Stadium di Torino dove la Juventus dovrà provare a ribaltare lo 0-1 subito contro il Lione. In questo caso i bianconeri affronterebbero la vincente di Manchester City-Real Madrid, con gli uomini di Guardiola favoriti dopo aver battuto i Blancos al Bernabeu. Nella parte “alta” del tabellone sono state concentrate proprio le squadre che devono ancora affrontare gli ottavi di finale. Il Napoli, se riuscirà ad eliminare il Barcellona al Camp Nou, se la vedrebbe nei quarti contro il Bayern Monaco, che difficilmente sciuperà in casa lo 0-3 maturato a Londra nel match d’andata degli ottavi contro il Chelsea.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE, DERBY ITALIANO IN SEMIFINALE?

Se Juventus e Napoli dovessero superare i rispettivi scogli, si affronterebbero in semifinale. Come detto le due formazioni sarebbero infatti accoppiate tra loro come vincenti dei rispettivi quarti di finale. Ciò che salta all’occhio nel tabellone è la divisione tra grandi e outsider, visto che da un lato del tabellone sono concentrate 26 Champions League conquistate nella storia, dall’altro lato 0. Da una parte Juventus, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona: solo una di queste formazioni arriverà all’atto conclusivo all’Estadio Da Luz. Dall’altra parte ecco le outsider: per l’Atalanta avversario durissimo sulla carta, il Paris Saint Germain miliardario. Ma i francesi partecipano all’unico grande campionato bloccato definitivamente dal lockdown e si presenteranno all’appuntamento di agosto, in pratica, senza aver giocato partite ufficiali negli ultimi 6 mesi. Dall’altra parte chi vincerà questo scontro italo-francese se la vedrà con la vincente di Lipsia-Atletico Madrid. Dopo l’impresa dell’eliminazione del Liverpool, la squadra allenata dal Cholo Simeone punta la terza finale del ciclo dell’allenatore argentino: i tedeschi sono un avversario ostico ma hanno perso il gioiello Timo Werner, ceduto al Chelsea e che non sarà della partita alla ripresa delle Coppe Europee.

CHAMPIONS LEAGUE: IL TABELLONE DELLA FINAL EIGHT

QUARTI DI FINALE

1) Vincente Manchester City-Real Madrid (and. 2-1) vs. Vincente Juventus-Lione (and. 0-1)

2) Lipsia vs. Atletico Madrid

3) Vincente Barcellona-Napoli (and. 1-1) vs. Vincente Bayern Monaco-Chelsea (and. 0-3)

4) Paris Saint Germain vs. Atalanta

SEMIFINALI

Vincente 1) vs. Vincente 3)

Vincente 2) vs. Vincente 4)



