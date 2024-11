DIRETTA BAYERN MONACO PSG, BIG MATCH IN BAVIERA

Tempo di big match all’Allianz Arena che sarà il teatro della diretta Bayern Monaco PSG in campo alle 21,00 di martedì 26 novembre per la quinta giornata della fase campionato. Il confronto è di quelli delicatissimi e potrebbe già creare una situazione clamorosa per una delle due squadre che rischia di non superare questa fase.

Il Bayern Monaco di Kompany sembra aver finalmente trovato la quadra ma è ancora solo a sei punti e al 17esimo posto in classifica dopo aver vinto a fatica contro il Benfica. Fuori dalle 24 e soli quattro punti, invece, per il PSG che ha perso in casa l’ultima sfida contro l’Atletico Madrid e ha vinto solo una volta fino ad ora.

DIRETTA BAYERN MONACO PSG, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la diretta Bayern Monaco PSG anche in streaming con NOW TV e Sky GO. Per non perdersi questo big match potrete anche utilizzare la nostra diretta testuale per non perdervi le migliori azioni della partita.

BAYERN MONACO PSG, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa grande sfida. Neuer sarà il portiere e capitano di questa squadra davanti a una difesa formata da Guerreiro, Upamecano, Kim e Davies. Kimmich e Goretzka saranno i due mediani con una trequarti formata da Olise, Musiala e Coman a sostegno di Kane unica punta.

4-3-3 per Luis Enrique che si affida a Donnarumma tra i pali per il suo PSG con una difesa composta da Hakimi, Pacho, Marquinhos e Zague. Joao Neves, Zaire-Emery e Fabian Ruiz comporranno un centrocampo di grande qualità a sostegno di un tridente formato da Dembelé, Asensio e Barcola.

BAYERN MONACO PSG, LE QUOTE

Per la diretta Bayern Monaco PSG andiamo anche a vedere quali sono le quote proposte da AdmiralBet. I tedeschi sono i favoriti per via del fattore campo con l’1 dato a 1,60 contro il 4,80 per i francesi e il pareggio X a 4,40.