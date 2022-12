Chanel Dilecta, chi è la cantante italiana al Junior Eurovision 2022?/ In gara con la canzone “Bla Bla Bla”

Junior Eurovision 2022, chi è Chanel Dilecta?

Chanel Dilecta è in gara per l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Bla Bla Bla”. Chi è la cantante tredicenne originaria di Thiene? Nata a Thiene, in provincia di Vicenza, la tredicenne Chanel Dilecta Apolloni rappresenterà l’Italia domenica 11 dicembre a Yerevan, in Armenia, per il Junior Eurovision Song Contest. La cantante sarà in gara con il brano “Bla Bla Bla”, ancora inedito al pubblico, che si preannuncia un brano – inno in cui racconterà la visione di una giovane donna in un inno al cambiamento, alla consapevolezza dei temi da affrontare negli ultimi anni, senza poter più ritornare indietro: non sarà più il tempo delle parole, ma dei cambiamenti.

Ma chi è la giovanissima cantante che rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2022? La musica è sempre stata una grandissima passione che l’ha spinta a mettersi in gioco partecipando a diversi concorsi canori e festival internazionali. Nel 2021 ha partecipato TMF (Tour Music Fest e successivamente alll’Italian Performer Cup e al talent The Coach.

Chanel Dilecta, scelta da Rai Kids per Junior Eurovision 2022

La partecipazione di Chanel Dilecta, in competizione Junior Eurovision Song Contest 2022, rappresenta una grandissima opportunità per la giovanissima interprete di Thiene, in provincia di Vicenza, che si è avvicinata alla musica sin da bambina. Del resto la musica è di famiglia, visto che la madre è una cantante lirica. Chanel è stata scelta da Rai Kids che ha subito creduto nel talento e nelle potenzialità della giovane interprete che ha messo a sua disposizione la musica di Marco Iardella e autori come Carmine Spera, Fabrizio Palaferri e Angela Senatore nel brano “Bla Bla Bla”.

Il singolo “Bla Bla Bla” sarà supportato anche da un video prodotto da Rai Kids con il supporto del Centro di Produzione Televisiva di Torino. Chanel, che frequenta la scuola secondaria di primo grado, oltre alla musica ama anche disegnare gioielli e risolvere i cubi di Rubik, anche se la musica è sempre stata il suo centro. A soli quattro anni comincia a studiare canto, danza classica e moderna e pianoforte, anche grazie all’aiuto della madre, cantante lirica.











