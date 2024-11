Junior Eurovision 2024, Simone Grande rappresenta l’Italia: il significato della sua canzone

Manca pochissimo al Junior Eurovision 2024, che precede la gara degli adulti vinta da Nemo lo scorso anno. In attesa della sfida in quel di Basilea, oggi 16 novembre su Rai 2 andrà in onda la versione junior con Simone Grande, cantante che rappresenterà l’Italia. Quest’ultimo ha vinto The Voice Kids nella seconda edizione e ora è pronto per volare a Madrid, città in cui si terrà la gara, cantando “Pigiama Party“, il suo pezzo. Il giovane ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere felicissimo di rappresentare il Paese e di essersi impegnato tanto per fare una bella figura.

Di cosa parla la canzone di Simone Grande al Junior Eurovision 2024? “Pigiama Party” è un brano pensato appositamente per trasmettere felicità e gioia ma con un messaggio di fondo: l’unica guerra da fare è quella con i cuscini la sera tra amici. Oggi, sabato 16 novembre 2024, Madrid ospiterà la finale a la Caja Magica, dove i cantanti provenienti da tutta Europa mostreranno il loro talento rappresentando il loro Paese d’origine. Tantissimi sono i Paesi in gara, come Estonia, Cipro, Francia, Albania, Armenia, Georgia, Polonia, Portogallo, Ucraina, Paesi Bassi e San Marino.

Junior Eurovision 2024, conduzione e come votare i cantanti

Oggi, sabato 16 novembre 2024 si terrà il Junior Eurovision 2024. Mario Acampa condurrà la diretta italiana su Rai2 dopo anni di conduzione dello show. Tra gli ospiti in studio ci saranno Kaze, Simone Barlaam, campione paralimpico e BigMama, cantautrice che abbiamo conosciuto bene nello scorso Sanremo. Il pubblico sarà ovviamente chiamato ad interagire per dire la sua tramite i canali social di Rai2, RaiPlay, Rai Gulp per i più piccoli e il numero Whatsapp che verrà annunciato durante la puntata dove verrà decretato anche il vincitore del contest.

Ma come votare il cantante preferito al Junior Eurovision 2024? Il pubblico che vuole sostenere Simone Grande, cantante italiano che rappresenterà il Paese durante l’evento, potrà collegarsi su jesc.tv e votare online. Il voto è totalmente gratuito e molto semplice da effettuare. La possibilità di votare è aperta da venerdì 15 novembre dalle ore 21 fino a sabato 16 novembre alle 18. Per quest’anno è stato scelto uno slogan molto particolare: “Let it bloom”, una frase che, rivolta ai giovani, li invita a sbocciare facendo vedere il proprio talento e unicità. I ragazzi devono essere liberi di esprimersi in modo sano e sicuro, come ha dichiarato la content director del Junior Eurovision 2024 Ana Marìa Bordas.

Junior Eurovision 2024, come vederlo in streaming

L’appuntamento per la finale del Junior Eurovision 2024 è fissato per sabato 16 novembre 2024 alle ore 18 su Rai 2, con il commento del conduttore Mario Acampa che si occuperà di presentare in italiano il contest che si terrà a Madrid. Come vedere Junior Eurovision 2024 in streaming? Per seguire la diretta streaming basta collegarsi su RaiPlay, la piattaforma dedicata a tutti i canali Rai dove seguire le dirette dei programmi.