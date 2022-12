Chanel Dilecta: “L’Eurovision emozione grandissima”/ “Con la famiglia abbiamo pianto”

Chanel Dilecta Apolloni, cantante italiana di soli 13 anni rappresentante il nostro Paese all’Eurovision Song Contest 2022 che si è tenuto negli scorsi giorni in Armenia, è stata ospite de I Fatti Vostri su Rai Due. “E’ stata un’emozione grandissima, emozionatissima ma anche felicissima, era un mio sogno da tanto tempo – ha esordito la ragazza riferendosi all’evento – realizzarlo era una cosa assurda. Il mio momento preferito quando sono salita sul palco davanti al grande pubblico, mi sono guardata attorno e mi sono detta che ce l’avevo fatta, ero felicissima”.

“Sono stata chiamata dalla direzione artistica di Rai Kids – ha proseguito Chanel Dilect Apolloni parlando della sua partecipazione al contest – mi avevano notata sui social e volevano farmi fare un provinco dell’Eurovision. Ho aspettato due settimane e mi hanno richiamato dicendomi che avrei rappresentato l’Italia, ci siamo messi a piangere con la mia famiglia”.

CHANEL DILECTA APOLLONI: “FRA NOI CANTANTI UN BELLISSIMO CLIMA IN ARMENIA”

“Era un clima bellissimo fra noi cantanti – ha continuato Chanel Dilect Apolloni – perchè ancor prima dell’evento eravamo un gruppo e quando ci siamo trovati in Armenia eravamo come migliori amici. E’ stato bellissimo conoscere le loro curiosità e poi ci siamo scambiati dei regali. Sono tornata a casa con una valigia piena dei regali che mi hannoregalato”. Chanel ha iniziato a cantare a 4 anni: “Mia mamma è cantante lirica, andavo ai suoi concerti e mi piaceva, ho iniziato a introdurmi nella musica poi ho fatto videoclip e ho partecipato a concorsi”. Sul giudizio di mamma: “E’ un rapporto un po’ difficile, mi trovo benissimo perchè mi capisce di più ma i consigli che mi da mia mamma non li prendo in considerazione e questo è un po’ un problema”.

L’altra passione di Chanel Dilecta Apolloni è la danza, ma non solo: “Ho iniziato danza quando avevo 5 anni. Poi disegno gioielli e suono anche il pianoforte”. Salvo Sottile, congedando la sua ospite, si è rivolto alle telecamere: “Facciamo un appello ad Amadeus con la speranza di vederti a Sanremo, ce l’hai la canzone scritta Chanel?”.











