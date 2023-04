Chanel Totti amante di un ragazzo fidanzato?/ Francesco Totti svela tutta la verità

Chanel Totti e il gossip sul fidanzato

Bellissima e giovanissima (non ha ancora compiuto sedici anni, ndr), Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata protagonista di un fastidioso gossip negli scorsi giorni. Chanel, infatti, è stata involontariamente la protagonista di un gossip che ha coinvolto anche due influencer di fronte al quale ha scelto la strada del silenzio. Nessuna replica diretta da parte di Chanel che ha scelto la strada del silenzio e dell’indifferenza di fronte ai rumors sulla sua vita privata.

Se Chanel così come mamma Ilary hanno preferito non commentare le varie voci, Francesco Totti ha deciso di replicare e svelare la verità con ironia, come è sempre stato abituato a fare. Simpatico e divertente, infatti, anche in questo caso, l’ex capitano della Roma ha deciso di zittire tutti con un video che è diventato virale.

Il video di Francesco Totti con Chanel

Tra il pubblico che ha assistito al concerto che Eros Ramazzotti ha tenuto a Roma c’era anche Francesco Totti che, ai propri followers, ha regalato diversi video in diretta condividendo alcuni momenti deli live. Totti, naturalmente, non era solo. Con l’ex capitano della Roma c’era la compagna Noemi Bocchi e i figli più grandi ovvero Christian e Chanel. Approfittando della presenza della figlia al proprio fianco, Totti ha deciso di spegnere tutti i gossip con un video di pochi secondi.

Totti, così, prima la inquadra mentre Eros canta “Un’altra te” e poi si lascia andare ad una battuta. “Ecco il fidanzato nuovo. Il fidanzato di Chanel, eccolo“, dice inquadrando Chanel e un caro amico di famiglia presente sugli spalti con loro durante il concerto di Ramazzotti.

