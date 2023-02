Chanel Totti, chi è il fidanzato?/ Il mistero del mazzo di rose per San Valentino

Chanel Totti, con un post su Instagram mostra le rose ricevute per San Valentino

Essere figlia di due personaggi famosi come Francesco Totti e Ilary Blasi è certamente un incentivo per la notorietà social della giovane Chanel Totti, sempre più seguita sui propri canali ufficiali. La figlia dell’ex calciatore e della nota presentatrice televisiva ha infatti intensificato negli ultimi mesi la sua presenza sia su Instagram che TikTok, attirando la curiosità di migliaia di followers.

Chanel Totti condivide molto spesso contenuti riguardanti la sua vita privata e i suoi passatempi, senza dimenticare le menzioni per il padre, Francesco Totti, e le foto in compagnia della sua bellissima mamma, Ilary Blasi. Per il giorno di San Valentino ha attirato l’attenzione dei followers con un post enigmatico e che lascerebbe intendere qualcosa di romantico. La giovane influencer ha infatti ricevuto uno sfarzoso mazzo di rose che ha prontamente condiviso sui propri canali social. Chanel Totti non ha aggiunto ulteriori dettagli, soprattutto in riferimento al mittente, alimentando così l’estrema curiosità dei suoi fan.

Chanel Totti, dal fidanzato misterioso alle critiche degli haters

Chanel Totti, figlia dell’ex bandiera della Roma Francesco Totti e Ilary Blasi, potrebbe dunque essere fidanzata o comunque aver fatto breccia nel cuore di un giovane corteggiatore. L’enorme mazzo di rose ricevuto quest’oggi alimenta il mistero sulla sua vita sentimentale, ma probabilmente i suoi followers dovranno attendere prima di avere maggiori informazioni in merito. Da buona influencer, la giovane figlia d’arte sa bene come suscitare interesse e curiosità nei fan; come dimostrato dai numeri incredibili ottenuti in poco tempo sui social.

Chanel Totti è infatti arrivata quasi a quota 300mila followers, roba da fare invidia a chi come lei aspira ad avere una certa rilevanza sui social. Non sempre però, avendo un bacino di utenza così ampio, riceve unicamente complimenti. Negli ultimi tempi ha lei stessa accennato ad alcune critiche ingiuste ricevute tra un post e l’altro, in particolare con commenti denigratori dal punto di vista estetico. La 15enne ha infatti dovuto fare i conti con chi l’ha accusata di essere tutta rifatta, paragonandola in maniera ingenerosa alla madre. Qualcuno addirittura, dimenticando che come Chanel Totti sia ancora minorenne, ha tirato in causa la nota piattaforma Only Fans; per nulla adatta ad una ragazza di soli 15 anni.











