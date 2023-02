Ilary Blasi e Bastian Muller hanno dormito a casa di Totti?/ L’indiscrezione bomba

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno dormito a casa di Totti? Ecco cosa è successo

Deianira Marzano ha svelato alcuni dettagli inediti sulla nuova coppia Ilary Blasi e Bastian Muller. Secondo quanto alcune fonti hanno rivelato all’esperta di gossip, i due piccioncini si sarebbero ritrovati a Roma insieme ad alcuni amici. Per eludere i fotografi avrebbero deciso di uscire separati e con amici differenti, ma a quanto pare qualcuno li avrebbe comunque pizzicati.

Sembra anche che Ilary Blasi e l’imprenditore svizzero siano stati avvistati mentre entravano nella casa della conduttrice a Roma Sud. Si parla della stessa abitazione in cui l’ex velina viveva insieme a Totti e ai suoi figli, prima della crisi e della separazione. Dunque, stando a queste ultime indiscrezioni la coppia avrebbe passato dei giorni romantici nell’ex abitazione del capitano; come la prenderà? La conduttrice e l’imprenditore stanno consolidando sempre di più il loro apporto. Convivenza in vista?

Ilary Blasi e Francesco Totti, ormai, hanno ufficializzato la loro relazione con i nuovi compagni. La conduttrice, dopo aver passato un weekend in montagna con l’imprenditore svizzero e la sua famiglia, ha deciso di trascorrere giorni romantici a Roma. La notizia è trapelata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che, non volendo, ha suscitato la reazione del calciatore.

Come contro risposta alla vacanza di Ilary con Bastian, Totti ha pubblicato la prima foto di Noemi Bocchi su Instagram accompagnata dalla canzone di Nek: “Basta uno sguardo”. Insomma, sembra proprio che i due ex coniugi si siano dati guerra non solo in tribunal,e ma anche sui social. La speranza di un ritorno di fiamma è sempre più lontana, mentre pare che Ilary Blasi si stia preparando ad ufficializzare al meglio la sua relazione con Bastian Muller.

