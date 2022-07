Chanel Totti “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”/ Parla di Totti-Ilary Blasi? È polemica ma…

Chanel Totti e il video su Tik Tok che ha scatenato il drama

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, con un video pubblicato su Tik Tok ha scatenato il drama dando vita ad una serie di interpretazioni sulla frase della canzone scelta per condividere il video in questione. Il video è stato condiviso poche ore dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Totti ed Ilary e, probabilmente, è stato girato in aeroporto prima della partenza dell’Africa dove Ilary si è concessa una vacanza proprio con i figli Christian, Chanel ed Isabel.

Nel video in questione, Chanel è con la sorellina Isabel. Le due si tengono per mano e, bellissime, si divertono davanti l’obiettivo della telecamera. Pochi secondi accompagnati anche da una frase specifica di una canzone che dice: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”. Una frase che ha dato il via ad una serie di interpretazioni sui motivi che avrebbero spinto Chanel ad usare proprio quella frase.

Chanel Totti scatena il gossip: le interpretazione alla frase usata su Tik Tok

Il video pubblicato su Tik Tok da Chanel Totti, ma soprattutto la frase utilizzata, ha scatenato il gossip con diverse testate web che hanno dedicato vari articoli alla frase usata dalla figlia dell’ex capitano della Roma. Come fa notare Biccy, infatti, sono state diverse le testate che hanno dedicato un articolo a Chanel dando varie interpretazioni alle sue parole.

C’è chi ha pensato ad una frecciatina nei confronti di Totti e chi, invece. ha pensato ad un significato più misterioso. La realtà è che la frase “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma” è tratta dal testo di Over The Rainbow rmx, canzone di Rhove. Nessun significato implicito, dunque, nella canzone scelta da Chanel che ha un rapporto meraviglioso con i genitori.

