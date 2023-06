Chanel Totti e Cristian Babalus sempre più innamorati/ La cena a lume di candela

Chanel Totti e Cristian Babalus, dalle accuse di tradimento alla serenità di oggi

Una volta le vicende di gossip e cronaca rosa erano riservate ai personaggi pubblici e appartenenti al mondo dello spettacolo, “rei” di un’esposizione tale da difendere con difficoltà la propria vita privata. La crescita poderosa del contesto social, al netto di influencer più o meno conosciuti, ha però spostato il baricentro del gossip sulle varie piattaforme interessando, ad esempio, anche le vicende sentimentali di Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi è negli ultimi mesi cresciuta come seguito principalmente su Tik Tok, soprattutto dopo le tortuose vicende legate al fidanzamento con il collega Cristian Babalus.

La liaison tra Chanel Totti e Cristian Babalus va oggi a gonfie vele, come dimostrato dai diversi contenuti social pubblicati da entrambi. Alla genesi del rapporto però, non sono mancate baruffe e indiscrezioni social che sembravano voler minare la tenerezza del rapporto. L’influencer era infatti reduce da un’altra relazione, dalla quale è nato il suo primogenito; per l’appunto, la sua ex fidanzata partì con una serie di accuse di tradimento con riferimento proprio alla liaison con Chanel Totti.

Chanel Totti e Cristian Babalus, il viaggio in Svizzera e la serata romantica a Roma

L’ex fidanzata di Cristian Babalus, una volta appresa la relazione con Chanel Totti, aveva lanciato un’accusa molto pesante all’indirizzo del padre della loro bambina. Nello specifico – come riporta Leggo – la giovane aveva affermato di aver scoperto ripetuti tradimenti realizzati proprio poco dopo la nascita della loro figlia. Chiaramente, il diretto interessato è intervenuto con tempestive smentite, negando in maniera categorica di aver mai tradito la sua ex fidanzata. Tornando all’attualità, i malumori delle prime settimane sono ampiamente superati e con Chanel Totti la storia d’amore procede al meglio.

Come riportato dal portale Leggo, Cristian Babalus e Chanel Totti hanno condiviso proprio di recente uno degli ultimi momenti romantici vissuti assieme. I due avrebbero prima trascorso qualche giorno in Svizzera in compagnia di Ilary Blasi e della sua nuova fiamma Bastian Muller. Successivamente, la giovane coppia si è concessa una serata immersa nel romanticismo con un’emblematica cena a lume di candela. Insieme si sarebbero recati in una rinomata trattoria di Roma per poi concludere con un aperitivo presso un noto locale della Capitale.











