Chanel Totti, flirt con Shiva?/ La figlia di Totti e Ilary Blasi si sbilancia…

Chanel Totti è single?

Bellissima come mamma Ilary Blasi, Chanel Totti, a 15 anni, non passa inosservata. Capelli biondi e lunghi e un fisico già statuario che ricorda molto quello della conduttrice. Seguitissima su TikTok dove vanta più di 290mila followers, la secondogenita di Ilary e Francesco Totti pubblica spesso contenuti in cui si mostra in compagnia della famiglia, ma anche degli amici. Nelle scorse ore, inoltre, in compagnia di un’amica, si è divertita a partecipare ad una like su TikTok in cui ha commentato alcuni ragazzi famosi presenti sui social svelando se potrebbe essere più o meno interessata.

Tanti i nomi che i followers hanno sottoposto alla sua attenzione. Chanel ha risposto con disinvoltura lasciandosi andare a dichiarazioni che hanno scatenato i sogni degli utenti di fronte, in particolare, ad un aggettivo che la figlia di totti ha utilizzato per il rapper Shiva.

Chanel Totti e le parole per il rapper Shiva

Come riporta la pagina Instagram di Webboh.it, sono tanti i nomi che Chanel ha dovuto commentare esortando, però, i followers ad evitare di chiederle un parere sui ragazzi fidanzati. “Giovanni Bonaccini? Vabbè, scontato. Non siamo le prime e neanche le ultime”, ha detto Chanel insieme all’amica.

Successivamente ha commentato anche tantissimi altri ragazzi: “Blanco? Non mi piace, passo. Valerio Mazzei? Passo. Sespo… passo. Paky? Passo. Biondo, passo”. Chanel, poi, si è lasciata andare ammettendo di apprezzare l’aspetto fisico di Shiva. Sul rapper dice senza esitazione: “Bello, bello!”.

