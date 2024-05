Finalisti di Amici 2024: Mida, Sarah, Dustin e Holden si sbilanciano a Verissimo/ “Ecco per chi tifiamo”

Verissimo, i finalisti di Amici 2024 si sbilanciano sul vincitore: “Ecco per chi tifiamo”

A poche ore dalla finale di Amici 2024 i sei finalisti sono stati ospiti a Verissimo per sbilanciarsi sulle loro emozioni e sensazioni in attesa del verdetto su chi sarà il vincitore di Amici 23 Serale 2024. Holden, Dustin, Marisol, Petit, Sarah e Mida hanno concesso ciascuno una breve intervista dove si sono anche sbilanciati su per chi fanno il tifo. Petit ha ammesso di tifare sia per se stesso che per la sua fidanzata Marisol mentre Mida ha ammesso di essere fiero e felice di essere giunto a questo punto del percorso insieme ai suoi colleghi.

Petit e Marisol sono fidanzati: "Ad Amici 2024 ci siamo innamorati"/ L'annuncio a Verissimo

Scendendo più nel dettaglio, sul suo percorso ad Amici 2024, Mida a Verissimo ha rivelato che inizialmente è stato attaccato e giudicato troppo severamente: “Questo mio traguardo sono contento di condividerlo con loro ed è la dimostrazione che a volte, anzi quasi sempre, è giusto credere in se stessi. Nel pomeridiano era un continuo scendere e ricevere giudizi negativi ma anche quello ti aiuta a migliorare se stessi. Mi porterò dietro i rapporti umani, questi ragazzacci e tutti gli insegnamenti che ci hanno dato i coach.”

AMICI 23 SERALE 2024, FINALE/ Diretta, eliminati e vincitore: prima sfida tra Dustin e Marisol?

Holden, Mida, Sarah, Petit, Dustin e Marisol a Verissimo: “Com’è stata la nostra esperienza ad Amici 2024”

I sei finalisti di Amici 2024 a Verissimo hanno rivelato che cosa si attendono da questa finale, Sarah ha confessato di essere cresciuta molto: “Ho preso molta più fiducia con me stessa e con il palco e con pubblico e pian piano avendo l’opportunità di potermi esibire ogni settimana, grazie soprattutto ai professionisti, sono migliorata e credo di essere cambiata tanto.” Dustin si è concentrato sui suoi problemi con l’italiano: “Confidenza con l’italiano? Solo un po’. Io in otto mesi non solo ha imparato a ballare ma anche a parlare, l’italiano mi piace. Il mio maestro di italiano? Marisol, Holden, Mida tutti tranne Petit che mi ha insegnato il napoletano.”

Pino Mango, com'è morto il padre di Angelina/ Il malore e il ricordo struggente: "Oggi sarebbe fiero di me"

È il turno poi di Holden che sul suo percorso ha confessato: “Anche io ho vissuto dei momenti difficili che mi hanno fatto crescere sotto tanti aspetti.” E poi ha aggiunto di essere stato molto contento di aver rivisto i fratelli Jader e Jacopo e che dopo otto mesi nella ‘Casetta’ del talent di Canale 5 sogna di ritornare alla quotidianità. Infine Petit e Marisol hanno annunciato di essere fidanzati. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin per la prima volta hanno ammesso di stare insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA