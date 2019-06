Changeling/ Video, su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 21 giugno 2019)

Changeling va in onda oggi, 21 giugno 2019, su Rete 4 con inizio alle ore 21,30. Produzione americana curata esclusivamente da Universal Pictures con Clint Eastwood e Ron Howard che figurano tra i produttori, quindi un film ambizioso che ha raccolto parte di ciò che seminato. La regia di ‘Changeling’ è proprio curata dallo stesso Clint Eastwood, un film che si pone cronologicamente tra ‘Lettere da Iwo Jiva’ ch valse la Nomination all’Oscar come Miglior regia, contemporaneo a ‘Gran Torino’ e precedente al successo di ‘Invictus – L’invincibile (Invictus)’, diverse nomination in tutti gli awards più blasonati. Protagonista assoluta di ‘Changeling’ è la bellissima attrice Angelina Jolie, convinta da Eastwood ad interpretare questa sceneggiatura ispirata da una storia, vera, un ruolo di madre che proprio negli anni in cui la coppia Brangelina (Brad Pitt e Angelina Jolie) era indaffarata tra adozioni e figli nati nella relazione, la convinse a mettersi in gioco anche umanamente.

Nella filmografia dell’illustre figlia di John Voight, ‘Changeling’ esce in un momenti felice di carriera, gli anni de ‘La leggenda di Beowulf (Beowulf)’, lo stesso anno in cui l’attrice uscì anche con il successo ‘Wanted – Scegli il tuo destino (Wanted)’, poco prima di ‘The tourist’ e della sua decisione di fermarsi per qualche anno per capire la sua seconda apertura di carriera. Al suo fianco in ‘Changeling’ troviamo John Malkovich, attore strepitoso e mai capito sino in fondo, eroe al cinema con lungometraggi impegnativi nella trama da sviluppare come ‘Lo zoo di vetro (The Glass Menagerie)’ del 1987, ‘Il tè nel deserto (The Sheltering Sky)’ diretto da Bernardo Bertolucci ed uscito solo tre anni dopo, il surreale ‘Essere John Malkovich (Being John Malkovich)’ che ricevette tre nomination all’Oscar.

Una carriera decorosa per un attore della ‘vecchia guardia’ ma che porta sullo schermo el avanguardie anche underground di ‘Burn After Reading – A prova di spia (Burn After Reading)’ dei fratelli Cohen.

Changeling, la trama del film

Ecco la trama di Changeling. Siamo nella Los Angeles del 1928, anno in cui Christine Collins inizia il suo calvario, surreale e incredibile. Tutto comincia in una normalissima giornata di lavoro: Christine è impiegata presso una compagnia telefonica ed al rientro a casa, dopo il lavoro, realizza che il proprio figlioletto è scomparso, forse fuggito, quasi sicuramente rapito. Trascorrono cinque lunghi mesi senza alcuna notizia sin quando un giorno d’agosto un bambino con lo stesso nome del suo vero figlio, Walter, dichiara di essere il figlio di Christine Collins, ma lei sa che non è lui e dovrà combattere l’ipocrisia delle forze di polizia che vogliono invece cavalcare l’onda emotiva del ritrovamento per darsi lustro nel dipartimento.

Il gioco tra le due parti diviene pesante e nella California del Proibizionismo la polizia non è esattamente il modello federale che ispira la Costituzione americana: corrotta, con agenti poco volenterosi di risolvere i casi più impegnativi, per la donna c’è solo una soluzione da parte dei detective: dimostrare la sua infermità mentale e rinchiuderla, dimenticarla, in manicomio. Il destino sembra segnato per Christine Collins, ma un investigatore privato specializzato in minori …

