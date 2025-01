Di fronte a mamma Lucia, Claudio si dimostra spiazzato e anche distante. Lui lamenta alcune mancanze di sua madre, soprattutto nei confronti di Samantha, alla quale Lucia ha però già posto le sue scuse più volte. Maria De Filippi bacchetta Claudio, non riuscendo a comprendere il suo comportamento nei confronti della madre. “Ma perché tu non l’hai chiamata e l’hai avvertita di Samantha? Anche per il lutto che ha avuto. Tu vedi com’è lei, perché non intervieni?” Lui cerca di giustificarsi, ma Maria incalza: “Ma possibile che al posto tuo parla tua moglie? Devi anche avere coraggio!” L’intervento di Maria serve a Claudio per fare chiarezza e decidere, alla fine, di aprire la busta a sua madre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Lucia a C’è posta per te 2025: 7 anni di silenzio col figlio per una lite con la nuora

La seconda storia della seconda puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Lucia, una madre che chiama il programma per il figlio Claudio, che non vede e sente da 7 anni. La causa di questo silenzio è una lite che c’è stata tra Lucia e sua nuora Samantha al telefono, quando la donna le ha detto una frase molto dura: “Non trattare male mio figlio perché io dalla Sicilia prendo, vengo a Roma e ti strozzo”. Lei, da quel momento, non vuole più vedere la suocera e così suo figlio, che in una successiva telefonata le ha ribadito la sua rabbia.

Sono 7 anni che la donna prova a riallacciare i rapporti in ogni modo, senza però ottenere alcun risultato. “Eppure sono stata una mamma presente”, ha tenuto a sottolineare la donna, raccontando quanto accaduto in passato. Lui ha 18 anni quando lascia la Sicilia per trasferirsi a Roma. A 20 anni conosce una ragazza, che non è la moglie, alla quale Lucia si è affezionata molto.

Lucia chiede scusa a figlio e nuora a C’è posta per te

Dopo 6 anni insieme, questa ragazza chiama la donna per annunciarle che è stata tradita dal figlio. La donna in questione è Samantha, l’attuale moglie. Claudio gliela presenta ma, poco tempo dopo, Lucia scopre che i due si sono fidanzati con tanto di torta a casa della consuocera, senza dirle niente. A questo episodio, sono poi susseguiti una serie di altri errori, stando al racconto della donna. Lucia, infatti, poco dopo si ammala e opera, ma il figlio non va a trovarla. Poco dopo, lui le annuncia che si sposerà e che ha fissato la data, ma la donna è ancora convalescente. Sempre dai social, poi, scoprirà della nascita di suoi nipote. Poco a poco, i rapporti si raffreddano, fino alla discussione per la quale Lucia è oggi a C’è posta per te 2025. Riuscirà a riappacificarsi con figlio e nuora?

